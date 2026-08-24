Írán hrozí zabavením tankerů a trh čeká na sankce USA ⚠️

Napětí kolem Hormuzského průlivu se dále stupňuje. Írán zařadil na černou listinu 45 tankerů, které podle Teheránu porušily pravidla pro průjezd strategickou námořní trasou. Plavidlům nyní hrozí pokuty, zadržení nebo dokonce zabavení přepravovaného nákladu. Současně Spojené státy připravují nový balík sankcí proti Íránu, který by mohl dále omezit dodávky ropy z regionu.
Na seznamu se nacházejí velké ropné tankery, plavidla přepravující LNG a LPG i tankery určené pro přepravu ropných produktů. Některá patří společnostem napojeným na státní ropnou společnost ADNOC ze Spojených arabských emirátů nebo saúdskoarabského přepravce Bahri.
Írán navíc varoval, že na černou listinu může zařadit také další plavidla, která budou s označenými tankery provádět překládku nákladu mezi loděmi. To může dále komplikovat přepravu energetických surovin v oblasti Perského zálivu.
Hormuzský průliv zůstává klíčovým bodem pro světový trh
Situace je pro ropný trh významná především kvůli důležitosti Hormuzského průlivu. Před vypuknutím současného konfliktu procházelo oblastí přibližně 20 % světových dodávek ropy a LNG.
Americké námořnictvo se mezitím snaží pomáhat s obnovou části přepravy. Americký ministr energetiky Chris Wright uvedl, že sedmidenní průměr vývozu ropy přes Hormuzský průliv překročil 8 milionů barelů denně.
Spojené státy současně uplatňují námořní blokádu proti přepravě spojené s Íránem. Teherán naopak požaduje, aby provozovatelé lodí získávali jeho souhlas k průjezdu a platili za bezpečnostní a další služby. V praxi tak vzniká situace, kdy obě strany omezují pohyb lodí přes jednu z nejdůležitějších energetických tras světa.
USA chystají další sankce proti Íránu
Dalším zdrojem nejistoty jsou nové americké sankce. Ministr financí Scott Bessent má představit opatření, která Washington označuje za „nejtvrdší sankce v historii“ vůči Íránu. Prezident Donald Trump zároveň pohrozil sankcemi také zemím obchodujícím s Teheránem.
Pokud by opatření výrazněji zasáhla íránský export, nabídka ropy na světovém trhu by se mohla dále snížit. Írán by navíc mohl reagovat dalšími útoky na energetickou infrastrukturu v regionu, což představuje jedno z hlavních rizik pro další vývoj cen.
Dopady amerického tlaku jsou již částečně viditelné. Nabídka íránské ropy pro čínské odběratele podle obchodníků klesá a její ceny rostou, protože americká blokáda omezuje schopnost Teheránu dostávat barely na zahraniční trhy.
Ropa po předchozím růstu koriguje
Navzdory další eskalaci geopolitického napětí dnes ceny ropy klesají, protože část investorů vybírá zisky po předchozím silném růstu a čeká na konkrétní podobu amerických sankcí.
Brent klesá přibližně o 1 % na 91,36 USD za barel, zatímco americká WTI ztrácí zhruba 1,3 % a obchoduje se kolem 85 USD. Oba kontrakty přitom minulý týden přidaly více než 5 % a zaznamenaly druhý týdenní růst v řadě.
Z delšího pohledu zůstává ropa výrazně nad červnovými minimy. Brent se z přibližně 71 USD za barel v červnu vrátil nad 90 USD, protože trh stále více počítá s tím, že omezení dodávek z Blízkého východu mohou přetrvávat.
Morgan Stanley kvůli této situaci zvýšila svůj výhled a očekává, že by Brent mohl ve čtvrtém čtvrtletí dosáhnout 100 USD za barel. Další vývoj bude záviset především na rozsahu amerických sankcí, reakci Íránu a schopnosti tankerů bezpečně proplouvat Hormuzským průlivem.
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