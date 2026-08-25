Írán slibuje odvetu za nové sankce USA 🚨

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem znovu roste poté, co Washington oznámil rozšíření sankcí proti Teheránu. Íránská vláda v reakci uvedla, že je na další ekonomický tlak připravena a pohrozila odvetnými kroky. Situace zvyšuje nejistotu zejména na energetických trzích, protože Írán nadále disponuje možnostmi, jak komplikovat přepravu ropy přes Hormuzský průliv.
Americký ministr financí Scott Bessent představil nová opatření, jejichž cílem je dále omezit ekonomické vazby Íránu na zahraničí. Země a společnosti pokračující v obchodování s Teheránem by v krajním případě mohly přijít o přístup k dolarovému finančnímu systému. Washington současně uvalil nové sankce na přibližně 60 osob, společností a plavidel.
Spojené státy však zatím nepřistoupily k nejtvrdší možné variantě. Na sankčním seznamu se například neobjevily čínské finanční instituce podezřívané z podpory obchodu s íránskou ropou. Bessent naznačil, že Washington chce nejprve poskytnout obchodním partnerům Íránu čas na omezení vzájemných vztahů a zabránit příliš prudkému zásahu do globálního finančního systému.
Írán hrozí protiútokem
Reakce Teheránu byla poměrně ostrá. Íránský ministr hospodářství Ali Madanizadeh prohlásil, že země je na americké sankce plně připravena a disponuje vlastními nástroji, kterými může odpovědět.
Ještě tvrdší rétoriku zvolili představitelé íránských Revolučních gard. Ti varovali před údery na americké strategické zájmy a důležité energetické trasy v případě, že by byla ohrožena íránská infrastruktura.
Pro komoditní trhy je zásadní především možnost dalších komplikací v Hormuzském průlivu. Před vypuknutím konfliktu touto trasou proudila přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Čína zůstává klíčovým faktorem
Velkou otázkou je nyní přístup Číny, která patří mezi nejvýznamnější odběratele íránské ropy. Americká blokáda íránských přístavů už podle dostupných údajů omezila objem dodávek směřujících do Číny, Washington však zatím postupuje opatrně vůči samotným čínským bankám.
Důvodem může být snaha zabránit další eskalaci obchodních vztahů mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Tvrdé sankce proti velkým čínským finančním institucím by mohly vyvolat protiopatření Pekingu, například v oblasti kritických nerostných surovin.
Čínské ministerstvo zahraničí již uvedlo, že sankce a nátlak podle Pekingu nepomáhají situaci řešit a Čína podnikne potřebné kroky na ochranu svých ekonomických zájmů.
Diplomacie zatím přináší jen omezený pokrok
Vedle ekonomického tlaku pokračují také diplomatické snahy. Pákistán, který vystupuje jako prostředník mezi stranami, oznámil po posledních jednáních v Teheránu významný pokrok. Diskuse se týkaly především omezení další eskalace konfliktu a možného obnovení provozu v Hormuzském průlivu.
K zásadnímu průlomu ale zatím nedošlo. Pro finanční trhy tak zůstává hlavním rizikem kombinace amerických sankcí, íránských odvetných opatření a omezené přepravy energetických surovin z Perského zálivu.
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