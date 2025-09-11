Italský tlak, německá reakce: UniCredit mění Commerzbank i bez fúze

Uběhl rok od chvíle, kdy italská UniCredit nečekaně oznámila nákup akcií Commerzbank, čímž se stala největším akcionářem druhé největší německé banky. A přestože k oficiálním jednáním o fúzi dosud nedošlo, tlak generálního ředitele UniCreditu Andrease Orcela už mezitím způsobil hluboké změny uvnitř samotné Commerzbank.
Italská banka od počátku deklarovala ambici spojit síly, ale narazila na silný odpor německé politické i podnikové elity, která se obává ztráty kontroly nad strategicky důležitou finanční institucí. Orcel nicméně tvrdí, že plán existuje, i když se o něm zatím veřejně nemluví.
Reakce Commerzbank však byla rychlá a výrazná. Firma přistoupila ke změnám ve vedení, kdy do čela usedla Bettina Orloppová, dřívější finanční ředitelka. Ta přišla s ambiciózním plánem restrukturalizace, jehož součástí je zrušení 3 900 pracovních míst z celkových 36 700. Banka tím reaguje na výzvu, že musí ukázat schopnost fungovat jako nezávislá a konkurenceschopná instituce.
Výsledky se dostavily – akcie Commerzbank od začátku intervence UniCreditu více než zdvojnásobily, přičemž překonaly i růst samotné UniCredit (ta si připsala cca 83 %). Podle portfoliomanažera Iana Lapeyho z Gabelli Funds přinesla „sebereforma Commerzbank lepší finanční výkonnost a vyšší návratnost“, a proto akcii považuje za nejlepší investiční příležitost roku 2025.
Přesto Commerzbank stále zaostává – zejména pokud jde o ziskovost a efektivitu. Například poměr nákladů k příjmům činí u Commerzbank 56 %, zatímco u UniCredit (konkrétně v její německé pobočce HVB) klesl na 37 % z 61 % v roce 2020.
Obě banky čeká důležité strategické období. Commerzbank bude později tento měsíc projednávat nový strategický plán, zatímco Orcel už nyní upozorňuje: „Transformace Commerzbank musí pokračovat – a zrychlit.“
Ať už jednání o spojení proběhnou nebo ne, jedno je jasné: přítomnost UniCreditu již zásadně ovlivnila směřování Commerzbank – a investoři to oceňují.
Graf UCG.IT (D1)
Akcie UniCredit se aktuálně obchodují na ceně 66,49 EUR a po předchozím růstu se nachází v krátkodobé konsolidaci, přičemž si i nadále udržují býčí technické nastavení. Cena se stabilně drží nad klouzavým průměrem EMA 50 (63,92 EUR) i nad SMA 100 (59,55 EUR), což ukazuje na pevný střednědobý trend.
Technicky je důležitá zóna podpory kolem EMA 50 (cca 64 EUR), jejíž udržení je klíčové pro zachování pozitivního scénáře. Naopak rezistence se nachází v oblasti 67,50–68 EUR, kde se trh zatím opakovaně zastavil.
Zdroj: xStation5
Graf CBK.DE (D1)
Akcie Commerzbank po mohutném růstu od začátku roku momentálně konsolidují poblíž hranice 32,26 EUR, což je velmi blízko úrovně klouzavého průměru EMA 50 (32,19 EUR). Tato zóna tak představuje klíčovou technickou podporu, jejíž prolomení by mohlo znamenat další korekci.
Navzdory aktuálnímu poklesu z nedávných maxim nad 36 EUR zůstává dlouhodobý trend býčí – akcie se stále obchodují výrazně nad SMA 100 (27,29 EUR), což potvrzuje pozitivní vývoj v uplynulých měsících.
Z technického hlediska bude klíčové sledovat, zda se akciím podaří udržet nad EMA 50 (cca 32,20 EUR). Pokud ano, mohli bychom vidět návrat kupců a další pokus o růst směrem ke 34–36 EUR. Naopak prolomení této úrovně by otevřelo prostor pro hlubší korekci směrem k úrovním kolem 30 EUR nebo až k SMA 100.
Zdroj: xStation5
