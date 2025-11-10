Je cyklus snižování sazeb v Austrálii skutečně u konce?

- RBA ponechala sazbu na 3,6 %, prostor pro další snižování omezuje napjatá kapacita ekonomiky.
- Inflace kolem 3 % a růst nezaměstnanosti ukazují na pomalý návrat k cíli.
- Slabá produktivita a nízké investice brzdí růst, centrální banka volá po strukturálních reformách.
Australská centrální banka (RBA) čelí rostoucímu napětí mezi podporou růstu a nutností držet inflaci pod kontrolou. Podle viceguvernéra Andrewa Hausera se ekonomika pohybuje na hranici svých kapacit, což výrazně omezuje prostor pro další snižování sazeb. Po třech letošních sníženích ponechala RBA základní sazbu na 3,6 %, přičemž trhy vnímají, že cyklus uvolňování se blíží konci.
Hauser upozornil, že Austrálie se nachází v neobvyklé situaci. Inflace sice zpomaluje, ale stále zůstává nad cílem centrální banky, zatímco zaměstnanost dosahuje rekordních úrovní. Ekonomika tak funguje téměř na plný výkon, což zvyšuje riziko, že další růst poptávky znovu posílí cenové tlaky. Inflace ve třetím čtvrtletí dosáhla 3 %, tedy nad očekávání trhu, a nezaměstnanost vzrostla na 4,5 %.
Centrální banka tak stojí před obtížnou rovnováhou. Na jedné straně potřebuje podpořit růst, na druhé musí zabránit přehřátí ekonomiky. Hauser naznačil, že i malé uvolnění měnové politiky by mohlo mít viditelný dopad na inflaci i stabilitu trhu práce.
Inflace zpomaluje, ale produktivita a investice zůstávají slabé
RBA očekává, že inflace se k cílovému pásmu 2–3 % vrátí až v příštích dvou letech. Slabý růst produktivity však brzdí schopnost ekonomiky růst bez nových inflačních tlaků. Pokud se trend nezmění, bude prostor pro další snížení sazeb omezený.
Firemní investice se v posledních 18 měsících téměř nepohnuly a soukromé výdaje zůstávají pod dlouhodobým průměrem. Nedostatek investic tak ztěžuje rozšiřování výrobní kapacity a komplikuje návrat inflace k cíli bez zpomalení ekonomiky. RBA proto zdůrazňuje potřebu reforem a vyšší produktivity, které by mohly dlouhodobě posílit nabídku i růstový potenciál.
Vyhlídky: delší pauza před dalším krokem
Zatímco americký Fed dál uvolňuje měnovou politiku, tak RBA volí opatrnější přístup. Trhy poslední prohlášení hodnotí jako více jestřábí, což podpořilo australský dolar. Analytici z Goldman Sachs i UBS očekávají, že sazby zůstanou beze změny minimálně do poloviny roku 2026, dokud se inflace trvale nepřiblíží cíli.
Austrálie si udržuje rating AAA a vyhýbá se recesi už více než tři desetiletí. Přesto ekonomický výkon na obyvatele klesá, což odráží slabý růst reálných příjmů i produktivity. Podle RBA bude dlouhodobá stabilita záviset především na investicích, inovacích a efektivnějším využívání zdrojů.
