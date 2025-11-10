Ropa stagnuje: Optimismus z USA naráží na přetrvávající obavy z nadbytku

-
Ceny ropy se stabilizovaly, ale zůstávají pod tlakem přebytku nabídky a růstu zásob.
-
Pokrok při řešení amerického shutdownu obnovil částečný optimismus na trzích.
-
Trh reaguje na rušení letů v USA, což snižuje očekávanou poptávku po leteckém palivu.
-
Omezená dostupnost ruských paliv a rostoucí zásoby na moři vytváří napětí mezi nabídkou a poptávkou.
-
Ceny ropy se stabilizovaly, ale zůstávají pod tlakem přebytku nabídky a růstu zásob.
-
Pokrok při řešení amerického shutdownu obnovil částečný optimismus na trzích.
-
Trh reaguje na rušení letů v USA, což snižuje očekávanou poptávku po leteckém palivu.
-
Omezená dostupnost ruských paliv a rostoucí zásoby na moři vytváří napětí mezi nabídkou a poptávkou.
Ceny ropy v pondělí zůstaly relativně stabilní, jelikož investoři zvažují pozitivní vývoj v americkém Kongresu směrem k ukončení vládního shutdownu, zatímco na trhu nadále přetrvávají obavy z nadměrné nabídky.
Brent si připsal mírný růst o 0,17 % na 63,74 USD za barel a americká WTI vzrostla o 0,22 % na 59,88 USD za barel. Tento mírný růst přichází po týdnech poklesu – oba hlavní ropné benchmarky minulý týden ztratily přibližně 2 %, což představovalo již druhý týdenní pokles v řadě.
Optimismus na trzích podpořil víkendový krok amerického Senátu, který se přiblížil schválení opatření k ukončení 40denního vládního shutdownu. Podle analytika PVM Tamáse Vargy tento vývoj částečně obnovil chuť investorů k riziku. I tak ale zůstávají obavy o poptávku, především kvůli dopadu rušení letů na spotřebu leteckého paliva – jen v neděli bylo v USA zrušeno přes 2 800 letů a více než 10 000 jich bylo zpožděno.
Na straně nabídky ropu tíží hned několik faktorů. OPEC+ se rozhodl v prosinci mírně navýšít produkci, ale zároveň pozastavil další růst těžby v 1. čtvrtletí 2026, což ukazuje na obezřetnost kartelu vůči tržnímu přetlaku. Zásoby ropy v USA rostou a zároveň objem ropy skladované na lodích v asijských vodách se zdvojnásobil, protože zpřísněné západní sankce vůči Rusku omezily dodávky do Číny a Indie.
Dochází tak k paradoxní situaci – objem surové ropy na moři roste, ale zároveň je na trhu omezená dostupnost hotových paliv, zejména kvůli útokům na ruskou infrastrukturu. Ruská rafinerie Tuapse na pobřeží Černého moře pozastavila export paliv po útocích drony a Lukoil čelí výpadkům dodávek v souvislosti s blížící se americkou uzávěrkou obchodních vztahů k 21. listopadu, přičemž plánovaný prodej části aktivit firmě Gunvor zkrachoval.
Situace tak zůstává napjatá – trh je rozkročen mezi nadměrnou nabídkou surové ropy a nestabilní dodávkou finálních produktů, což může v následujících týdnech přinést zvýšenou volatilitu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se pohybuje kolem úrovně 59,95 USD, která se nachází těsně pod hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu (60,02 USD), což je důležitá rezistence v rámci krátkodobého technického rámce. Zároveň se cena drží velmi blízko obou klouzavých průměrů – EMA 50 (59,96 USD) i SMA 100 (60,04 USD), což značí momentální nerozhodnost trhu. CCI osciluje kolem neutrální hodnoty -7,8, tedy bez známek přeprodanosti nebo překoupenosti. Momentum je mírně pozitivní, což naznačuje slabé, ale zatím nejednoznačné oživení. Objem obchodů zůstává stabilní, bez výrazných výkyvů, což rovněž potvrzuje nízkou volatilitu a absenci dominantního směru.
Pro další vývoj bude klíčové, zda se WTI dokáže udržet nad hranicí 60 USD. V případě průrazu nad 61,24 USD (50 % Fibonacci) by mohlo dojít k obnovení růstového trendu s cíli kolem 62,47 USD a 64,21 USD. Naopak pokles pod 58,51 USD (23,6 % retracement) by signalizoval návrat medvědího tlaku s možností poklesu až k 56,06 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Graf dne: US30 (12.11.2025)
Slabý japonský jen znepokojuje trhy. Přijde další vládní zásah?
DE40: DAX roste o téměř 1 % 📈 Akcie Bayernu po zprávě o výsledcích rostou
Ekonomický kalendář: Všechny oči se upírají na hlasování o zákonu o financování federální vlády (12.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.