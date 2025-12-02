Je japonský „Carry Trade“ v ohrožení?

Přestože japonská ekonomika prochází desetiletími stagnace, stále patří k největším na světě – a japonský jen zůstává jednou z klíčových světových měn. Neoddělitelnou součástí finančního prostředí je tzv. „Carry Trade.“ Co tento pojem znamená, proč je důležitý a proč mu aktuálně hrozí rozpad?
Co je „Carry Trade“ a jak funguje?
„Carry Trade“ je strategie, kterou využívají institucionální investoři k zisku z rozdílů v úrokových sazbách – v tomto případě mezi Japonskem a USA. Investoři si půjčují jeny za velmi nízké úroky, směňují je za dolary a nakupují americké dluhopisy s vyššími výnosy, než jsou náklady na úvěr v Japonsku. Tato strategie je však zatížena vysokým úrokovým i měnovým rizikem.
„Carry trade“ funguje tehdy, když je rozdíl v sazbách výrazný. Tento rozdíl se ale mezi Japonskem a Spojenými státy postupně zmenšuje. Rostoucí inflační tlaky a tlak na japonskou centrální banku (BoJ) vedly ke konci kontroly výnosové křivky a k zahájení bezprecedentního zvyšování úrokových sazeb.
Jen mezi dvěma extrémy
Jen je „uvězněn“ mezi strukturálními problémy japonské ekonomiky. Na jedné straně nemůže příliš oslabit – země je kriticky závislá na dovozu (zejména energií a potravin), který by se stal neúnosně drahým. Na druhé straně by i malé zvýšení sazeb (podle měřítek vyspělých ekonomik) mohlo ohrozit finanční systém země kvůli obrovskému státnímu dluhu, který drží především domácí banky.
Dopady na měnový trh
Úrokový rozdíl mezi USA a Japonskem zůstává kolem 3,5 %, což zatím dává carry trade prostor k existenci. Zároveň to ale vyvíjí tlak na oslabení jenu – který od roku 2020 ztratil přibližně polovinu své hodnoty.
Úroveň 160 JPY/USD je pro Japonsko považována za neakceptovatelnou kvůli prudkému růstu cen paliv a potravin. Právě na této úrovni se oslabení zastavilo a kurz se od té doby drží v konsolidaci.
Proč se kurz zastavil na 160?
BoJ je „těžká váha“ v oblasti měnových intervencí. I slovní intervence centrální banky dokáže během několika minut stáhnout kurz o několik jenů. BoJ disponuje největšími devizovými rezervami na světě a neváhá je použít – jakýkoli spekulativní útok na jen je předem odsouzen k neúspěchu.
Na druhou stranu však BoJ nemůže udržet silný kurz jenu při současných extrémně nízkých sazbách. Dříve či později bude muset sazby zvýšit.
Scénář pro nadcházející měsíce
Trh aktuálně započítává zvýšení sazeb BoJ o 0,75–1 % do března 2026. Současně se očekává, že americký FED sníží sazby o více než 1,5 %. To by znamenalo snížení úrokového rozdílu z 3,5 % až na 1 %.
Tento rozdíl už ale není dostatečný na kompenzaci transakčních nákladů a rizik, což by mohlo vést k rozsáhlému uzavírání carry trade pozic a následnému prudkému posílení jenu.
USDJPY (denní graf – D1)
Zdroj: xStation5
