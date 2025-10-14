Johnson & Johnson oddělí ortopedickou divizi, zvyšuje výhled tržeb pro rok 2025

-
J&J oddělí ortopedickou divizi DePuy Synthes během 18–24 měsíců.
-
Ortopedie generuje 9,2 mld. USD ročně, ale roste pomaleji a je méně zisková než ostatní části firmy.
-
Společnost zvýšila výhled tržeb pro rok 2025 na 93,7 miliardy USD, výsledky za Q3 překonaly očekávání.
-
Strategií je zaměření na rychle rostoucí léky a technologie, rozvoj výroby v USA a vyhovění regulatorním tlakům na snížení cen.
-
Společnost Johnson & Johnson oznámila, že během následujících 18 až 24 měsíců oddělí svou ortopedickou divizi DePuy Synthes, která se zaměřuje na náhrady kyčlí, kolen a páteřní implantáty. Tento krok má podpořit rychlejší růstové tempo hlavních oblastí podnikání – tedy farmaceutik a zdravotnických technologií – v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa tlačí na snižování cen léků v USA.
Rozdělení firmy přichází současně s oznámením silných výsledků za 3. čtvrtletí, které překonaly očekávání. Tržby dosáhly 24 miliard USD, čímž překonaly analytický konsenzus 23,7 miliardy USD. Společnost také zvýšila střední bod výhledu tržeb pro rok 2025 o 300 milionů USD na 93,7 miliardy USD. Upravený výhled zisku na akcii pro rok 2025 zůstává nezměněn, i přes vyšší očekávané daňové zatížení.
Ortopedická divize vygenerovala v roce 2024 tržby ve výši 9,2 miliardy USD, ale roste pomaleji a dosahuje nižší ziskovosti než zbytek firmy. CFO Joseph Wolk uvedl, že firma zvažuje různé možnosti oddělení — včetně spin-offu, prodeje nebo jiného typu transakce, pokud přinese vyšší hodnotu pro akcionáře.
DePuy Synthes by se po oddělení stal největším čistě ortopedickým podnikem na světě. K vedení této jednotky byl jmenován Namal Nawana, zkušený manažer v oblasti zdravotnických technologií a bývalý CEO společností Alere a Smith & Nephew. Nawana povede divizi i během a po oddělení.
Pro J&J znamená tento krok větší flexibilitu pro zaměření na vysoce ziskové a rychle rostoucí oblasti, zejména s ohledem na klesající tržby u léku Stelara, který čelí konkurenci biosimilars po vypršení patentové ochrany. Společnost sází na růst z novějších přípravků jako Darzalex (mnohočetný myelom) a Tremfya (psoriáza, autoimunitní onemocnění).
J&J také reaguje na tlak americké vlády k přesunu výroby léků zpět do USA. Firma již v březnu oznámila investici 55 miliard USD do americké výroby, výzkumu a technologií během příštích čtyř let. V srpnu přidala další 2 miliardy USD do výrobního závodu v Severní Karolíně, který má vytvořit 120 nových pracovních míst.
Graf JNJ.US (D1)
Akcie společnosti Johnson & Johnson se aktuálně obchodují na úrovni 190,60 USD. Akcie se nachází v jasném býčím trendu, potvrzeném rostoucími klouzavými průměry EMA 50 (178,34 USD) a SMA 100 (168,00 USD), od kterých se cena v předchozích týdnech několikrát odrazila. RSI se vyšplhal na 73,1, což značí vstup do překoupeného pásma. Tento signál může upozorňovat na možnou krátkodobou korekci nebo zpomalení růstu, nicméně zatím není potvrzen technickým obratem.
Z hlediska technické analýzy lze očekávat, že pokud cena udrží současné úrovně, může pokračovat v růstu směrem k psychologické hranici 200 USD. Naopak první významná podpora se nachází u EMA 50 (178 USD), případně až v oblasti předchozí konsolidace kolem 165–168 USD.
Zdroj: xStation5
