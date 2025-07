JPMorgan Chase se blíží dohodě o převzetí Apple Card programu

Společnost JPMorgan Chase podle Wall Street Journal intenzivně vyjednává o převzetí programu Apple Card od Goldman Sachs. Jednání začala v první polovině roku 2024 a v posledních měsících získala novou dynamiku. Apple označil JPMorgan za preferovaného partnera, ale dosud nebyla uzavřena žádná definitivní smlouva.

Strategický význam pro firmy

Dokončení dohody by umožnilo JPMorgan přístup k rozsáhlé zákaznické bázi Apple, což by otevřelo příležitosti pro prodej dalších finančních produktů a posílilo jeho postavení největšího vydavatele kreditních karet v USA. Apple by naopak využil síťové kapacity JPMorganu pro financování zařízení a širší distribuční dosah.

Dynamika jednání a rizika

Ačkoli Apple označil JPMorgan za preferovaného partnera, absence podepsané smlouvy přináší nejistotu. Významná rizika spočívají ve struktuře programu Apple Card, která nabízí bezpoplatkové použití, cashback a spořicí účet Apple Card Savings Account. JPMorgan údajně usiluje o úpravy těchto podmínek. Apple vedl rovněž jednání s bankami jako American Express, Capital One nebo Synchrony, přičemž JPMorgan je stále hlavním kandidátem.

Dopady na byznys a výhled

Pro JPMorgan by úspěšné navázání partnerství s Applem potvrdilo jeho vedoucí pozici v oblasti spotřebitelského financování a umožnilo intenzivnější penetraci do segmentu digitálně aktivních a finančně zdatných klientů Apple. Apple by získal partnera s rozsáhlou infrastrukturní podporou, čímž by snížil finanční riziko spojené s Goldman Sachs. Investoři budou sledovat, zda jednání narazí na regulační překážky, zejména s ohledem na antimonopolní rizika ve finančním sektoru.

