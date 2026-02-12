Kakao klesá o 2,5 % na nejnižší úroveň od října 2023 📉

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes dosahují nejnižších úrovní od začátku října 2023, pod tlakem slábnoucí poptávky a rostoucí nabídky v klíčových producentských regionech. Data ukazují na rostoucí zásoby u dvou největších exportérů: Ghany a Pobřeží slonoviny. Údaje z Pobřeží slonoviny ukazují, že k 8. únoru kumulativní přístavy příjezdy/expedice od začátku sezóny 2025/26 (od 1. října) meziročně klesly o 4,5 % na 1,263 mil. tun. Celkově to výrazně zhoršuje fundamenty kakaa a v kombinaci s příznivými předpověďmi počasí v západní Africe to spustilo širokou likvidaci dlouhých pozic. Ceny dnes klesají k úrovni 3 750 USD za tunu.
COCOA (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zpráva CoT: spekulanti navyšují short pozice, komerční subjekty zvyšují zajištění
Nejnovější zpráva COT pro kakao (ICE Futures U.S., k 3. únoru 2026) ukazuje zřetelný nárůst aktivity a prohlubující se rozdíl mezi komerčními účastníky a spekulativním kapitálem. Otevřený zájem vzrostl o 10 857 kontraktů na 160 254, což naznačuje přítok nového kapitálu a rostoucí angažovanost ve stávajícím trendu. Klíčové body:
Managed Money rozšiřuje čisté short pozice
- Dlouhé pozice: 22 079
- Krátké pozice: 32 409
- Čistá pozice: výrazná převaha short (přibližně -10 tis. kontraktů)
- V průběhu týdne vzrostly short pozice (+2 386) více než long pozice (+1 559)
Komerční subjekty (Producer/Merchant/Processor/User) navyšují short zajištění
- Long: 37 291
- Short: 52 859
- Čistá pozice: výrazně negativní (typický profil producentů zajišťujících produkci)
- Týdenní změny ukazují, že short pozice vzrostly (+4 628) více než long pozice (+2 285)
Otevřený zájem roste
To naznačuje, že změna pozic není pouze rotací stávající expozice, ale odráží vstup nového kapitálu budujícího tržní pozice.
Podíly na otevřeném zájmu
- Managed Money: 13,8 % OI na long straně vs. 20,2 % na short straně
- → Spekulanti jsou jasně defenzivně / medvědí nastaveni.
- Komerční subjekty: 23,3 % OI long vs. 33,0 % short
- → Klasický profil zajištění produkce při relativně zvýšených cenových úrovních.
Koncentrace zůstává mírná
Osm největších obchodníků kontroluje přibližně 24–25 % hrubých pozic, což nenaznačuje extrémní riziko koncentrace, ale potvrzuje významnou účast velkých hráčů.
Kakao vstupuje do fáze rostoucí polarizace:
- Spekulanti navyšují sázky na pokles.
- Komerční účastníci zesilují zajištění na současných úrovních.
Rostoucí otevřený zájem spolu s narůstajícími short pozicemi Managed Money naznačuje budování tlaku na výraznější směrový pohyb. Pokud by ceny zůstaly zvýšené, další akumulace short pozic by mohla zvýšit riziko short squeeze v případě nečekaného výpadku nabídky nebo pozitivního fundamentálního impulzu. Celkově data COT v této fázi potvrzují jasně medvědí signál, kdy pozicování odpovídá zhoršujícím se fundamentům (výhled produkce v západní Africe, počasí, zásoby a průmyslová poptávka) – je však třeba připomenout, že zpráva byla zveřejněna na začátku února.
Zdroj: CFTC
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Den bez vzrušení na trzích
Když se AI stává rizikem
Bankovní svátek v USA a Wall Street je uzavřeno
Krypto zprávy: Klesne Bitcoin znovu? 🔍 Kryptoměny se po výprodeji snaží stabilizovat
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.