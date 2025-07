Kakao posiluje o 3,5 %

Cena smazala včerejší pokles i přes slabá data o poptávce

Ceny kakaa se odrážejí zpět po včerejším prudkém výprodeji, během kterého ceny klesly na osmiměsíční minimum. Pokles byl tažen především velmi slabými údaji o zpracování v Evropě, následovanými stejně nepříznivými čísly z Asie a Severní Ameriky.

Zpracování v Severní Americe kleslo o téměř 3 000 tun na 101 800 tun, což představuje meziroční pokles o 2,8 %. Zpracování v Asii zaznamenalo výrazný meziroční pokles o 16,27 % na 176 600 tun, což je nejnižší úroveň zpracování od roku 2017 a zároveň výrazný pokles oproti předchozímu čtvrtletí (213 000 tun).

Současné oživení cen je pravděpodobně technickou reakcí, protože nebyly zveřejněny žádné nové fundamentální informace. Ačkoli se situace na straně nabídky mírně zlepšuje, nadále zůstává napjatá. Nedávné cenové poklesy byly převážně přičítány slabé poptávce, kterou dále zhoršily přehnané cenové nárůsty.

Dynamika zásob a historický kontext

Ačkoli současné zásoby zůstávají výrazně pod pětiletým průměrem i pod pětiletým minimem, tempo jejich obnovy bylo v posledních letech robustní. Tato dynamika obnovy je srovnatelná s rokem 2021, kdy se na konci července vytvořilo lokální dno. Následný růst cen tehdy dosáhl až 20 % a trval až do začátku října. Je však třeba poznamenat, že tehdejší ceny se pohybovaly v rozmezí 2 200–2 800 USD za tunu.

Zdroj: Bloomberg Finance LP





Loni začaly ceny také růst ke konci července. Navíc jak pětileté, tak dlouhodobé sezónní trendy naznačují odraz přibližně v polovině srpna.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Technický výhled a klíčové úrovně





Dnešní růst cen kakaa dosáhl až 3,5 %. Uzavření cenové mezery a následné snížení zisků však může naznačovat, že dnešní odraz byl pouze vybíráním zisků po nedávném prudkém poklesu.

Klíčové rezistenční úrovně pro kakao zahrnují klesající trendovou linii a zónu 8 000 USD za tunu. Udržitelný průraz nad tyto úrovně by mohl signalizovat obrat trendu.

V tuto chvíli však trend může nadále směřovat níže, a to do pásma 6 700–7 000 USD, kde se ceny v roce 2024 již několikrát odrazily.

Za zmínku také stojí, že stále nepozorujeme žádnou pozitivní reakci v rámci spekulativního pozicování.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: