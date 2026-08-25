Kanada vrací úder USA 50% cly! USDCAD maže veškeré zisky!

Kurz USDCAD v reakci na obchodní odvetu Kanady maže dnešní zisky. Pouhý den poté, co USA oznámily 50% cla, představila Kanada sérii odvetných cel v režimu „dolar za dolar“, jejichž rozsah odpovídá „účtu ve výši 20 miliard USD“, který jí vystavily Spojené státy.
Proč Kanada zavádí odvetná cla?
Rozhodnutí přišlo poté, co jednání s USA o severoamerické obchodní dohodě USMCA skončila neúspěchem. Prezident Trump obvinil Kanadu, že se přiživuje na USA a „užívá si výhod státnosti, aniž by se chtěla připojit k USA“. Následně na svého souseda uvalil 50% cla na zboží v celkové hodnotě 20 miliard USD.
Kanadský premiér Mark Carney varoval, že tento krok nezůstane bez odpovědi, a trh nemusel na konkrétní detaily čekat dlouho. Kanadský ministr financí François-Philippe Champagne dnes oznámil sérii odvetných cel ve výši 15 až 50 % na americké zboží v odpovídající hodnotě 20 miliard USD.
Kanada cílí na americké spotřebitele
Podle zprávy agentury Bloomberg se nová cla budou vztahovat na více než 700 druhů amerického zboží, které byly vybrány tak, aby je bylo možné snadno nahradit domácími alternativami bez výrazného narušení spotřebitelských návyků.
Mezi produkty patří mořské plody, kuchyňské spotřebiče, klimatizace a nábytek. Nejvyšší sazba 50 % se bude vztahovat na průmyslové kovy (ocel a hliník), mléčné výrobky, kosmetiku a zboží pro volný čas (herní konzole, golfové hole a rybářské pruty).
V hledáčku se tak ocitá těžký průmysl i běžné spotřební zboží, což by mohlo strategicky zasáhnout americké spotřebitele před volbami do Kongresu.
Technická analýza: USDCAD (D1)
Kurz USDCAD dnes následoval klesající ceny ropy (OIL, světle modrá, invertovaná), které dále oslabovaly kanadský dolar citlivý na vývoj komodit. Obchodní odveta však situaci obrátila ve prospěch CAD, protože částečně vyrovnává potenciální ekonomické škody mezi oběma ekonomikami.
Kurz se vrátil pod 23,6% Fibonacciho retracement a znovu se pohybuje v blízkosti 10denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA10; žlutá). RSI se nachází těsně nad přeprodanou oblastí, což omezuje potenciál dalšího posilování CAD.
Další pokles cen ropy by nyní měl být hlavním faktorem volatility tohoto měnového páru poté, co trh zpracoval návrat obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. Minimum z minulého týdne poblíž 1,3730 zůstává klíčovým supportem, zatímco pokračování růstu USDCAD bude vyžadovat uzavření nad EMA10.
Zdroj: xStation5
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