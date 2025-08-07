KBC roste na předkrizové úrovně, akcie posílily díky silným výsledkům a zvýšenému výhledu příjmů

Akcie belgické banky KBC ve čtvrtek prudce posílily až o 6,1 % poté, co společnost překonala očekávání zisku za druhé čtvrtletí a zároveň zvýšila výhled čistých úrokových příjmů i celkových příjmů na celý rok. Titul se tím dostal na nejvyšší úroveň od roku 2007, tedy do doby před globální finanční krizí.
Zatímco regionální konkurenti jako ING a ABN Amro již několik čtvrtletí hlásí pokles úrokových příjmů, KBC těží z organického růstu úvěrového portfolia a z předchozí konzervativní strategie při správě úrokových pozic. Banka totiž na rozdíl od konkurence uzamkla výnosy v dlouhodobých aktivech, což sice zpočátku znamenalo nižší výnosy, ale nyní – při snižování sazeb Evropskou centrální bankou – zajišťuje stabilní příjem i v klesajícím úrokovém prostředí.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Klíčová čísla:
-
Čistý úrokový příjem: 1,51 miliardy EUR (+9 % meziročně)
-
Čistý zisk: 1,02 miliardy EUR (nad očekáváním trhu)
-
Nový roční výhled čistého úrokového příjmu: 5,85 miliardy EUR (z původního min. 5,7 mld.)
-
Cílový růst celkových příjmů: zvýšen na alespoň 7 % (z původních 5,5 %)
Akvizice a regionální expanze
KBC potvrdila zájem o koupi státní pojišťovny Ethias, jejíž prodej je dlouhodobě politicky citlivým tématem kvůli spoluvlastnictví mezi vládami Flander, Valonska a federace. Generální ředitel Johan Thijs očekává, že otázka bude vyřešena do konce roku nebo začátku roku 2026.
Banka dále zopakovala své akviziční ambice ve střední Evropě, zejména v Rumunsku, kde podle vedení probíhají jednání s několika stranami.
Graf KBC.BE (D1)
Akcie belgické banky KBC zaznamenaly po oznámení silných výsledků a zvýšeném výhledu výrazný růst a aktuálně se obchodují na ceně 97,32 EUR. Tento růst je doprovázen silným býčím momentem a průrazem nad předchozí lokální maxima. Cena akcií se nachází výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 na 88,72 EUR a SMA 100 na 85,64 EUR – což potvrzuje pokračující růstový trend. Klouzavé průměry samotné rovněž rostou, což posiluje technický obrázek. RSI se blíží hranici překoupenosti, což může naznačovat, že trh je krátkodobě napjatý a nelze vyloučit mírnou korekci nebo konsolidaci. MACD je v pozitivním teritoriu a rozevírá se směrem vzhůru, což potvrzuje sílu aktuálního růstového impulsu. Histogram ukazuje na zrychlení tempa růstu.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.