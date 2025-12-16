Kering prodává většinový podíl v newyorské nemovitosti za 900 milionů USD

-
Kering prodává 60% podíl v nemovitosti na Fifth Avenue v NY firmě Ardian za 690 milionů USD.
Transakce navazuje na obdobný prodej nemovitostí v Paříži a je součástí strategie snižování zadlužení.
Kering si zachovává 40% podíl a zajišťuje přístup k prestižním obchodním prostorám.
Společnost letos také prodala svou beauty divizi L'Oréalu za 4,7 miliardy USD.
Skupina Kering, vlastník luxusních značek jako Gucci, oznámila prodej 60% podílu v prestižní nemovitosti na adrese 715–717 Fifth Avenue v New Yorku. Kupujícím je francouzská investiční společnost Ardian a transakce přinese Keringu 690 milionů USD v hotovosti. Celková hodnota objektu byla stanovena na 900 milionů USD, což je méně než částka 963 milionů USD, kterou Kering za nemovitost zaplatil v roce 2024.
Kering si ponechá 40% podíl prostřednictvím nově vytvořeného joint venture, podobně jako v případě obdobného prodeje v Paříži, kde firma v lednu prodala většinové podíly ve třech svých realitních aktivech opět společnosti Ardian, a získala tak 837 milionů eur.
Podle provozního ředitele Keringu Jean-Marca Duplaixe je cílem těchto transakcí zachovat přístup k prémiovým retailovým prostorám pro značky skupiny, a zároveň zvýšit finanční flexibilitu. Prodeje nemovitostí přicházejí v době, kdy skupina čelí poklesu zisků z prodeje kabelek a módy, které byly na vrcholu v roce 2022.
Kering v říjnu rovněž oznámil prodej své divize krásy společnosti L'Oréal za 4,7 miliardy USD, což potvrzuje strategii společnosti soustředit se na konsolidaci hlavního byznysu a snižování zadlužení, aby ochránila svůj kreditní rating.
Graf KER.FR (D1)
Akcie Kering se v posledních dnech snaží o obrat směrem vzhůru a aktuálně se obchodují na ceně 303,65 EUR, čímž prorazily nad 50denní klouzavý průměr EMA (294,78 EUR) a pohybují se i nad SMA 100 (274,21 EUR). Tento technický průraz je první pozitivní signál po období konsolidace, které následovalo po říjnovém výprodeji. RSI (53,8) ukazuje na neutrální zónu, což znamená, že trh má prostor k růstu, aniž by byl překoupen.
Zdroj: xStation5
