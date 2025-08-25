Keurig Dr Pepper vytváří kávového giganta: Kupuje JDE Peet’s za 18 miliard dolarů

Keurig Dr Pepper, americká nápojová skupina známá značkami jako 7UP či Dr Pepper, oznámila převzetí nizozemské společnosti JDE Peet’s za 15,7 miliardy eur (cca 18,4 miliardy USD) v hotovosti. Transakce, která patří mezi největší evropské akvizice posledních dvou let, má za cíl vytvořit globálního lídra na trhu s kávou, a to v době rostoucích obchodních nejistot a napětí na komoditních trzích.
Součástí dohody je nabídka 31,85 EUR za jednu akcii JDE Peet’s, což představuje zhruba 20% prémii oproti tržní ceně z konce minulého týdne. Následně mají být aktivity spojení rozděleny do dvou samostatných veřejně obchodovaných společností – jedna zaměřená čistě na kávu (Global Coffee Co.) a druhá na nealkoholické nápoje (Beverage Co.).
Podle generálního ředitele Keurig Dr Pepper Tima Cofera je spojení s JDE Peet’s „výjimečnou příležitostí k vytvoření skutečného kávového giganta“ s ambicí posílit v globálním trhu s kávou, který dosahuje hodnoty kolem 400 miliard USD. Nová společnost Global Coffee Co. by měla mít ročně tržby kolem 16 miliard USD, zatímco Beverage Co. bude cílit na severoamerický trh s nealkoholickými nápoji, jehož hodnota činí přibližně 300 miliard USD.
Akcie JDE Peet’s po oznámení transakce vyskočily o 18 %, zatímco akcie KDP klesly o přibližně 1,3 %. Trh tedy ocenil výhodnost dohody především pro nizozemského výrobce, jehož značky jako Jacobs, L’Or, Tassimo či Douwe Egberts patří k nejznámějším v evropských domácnostech.
Spojení obou firem by mělo pomoci Keurigu rozšířit své mezinárodní působení a současně snížit závislost JDE Peet’s na volatilním evropském trhu, který je silně ovlivněn cenami surovin. Ty mimochodem opět rostou, mimo jiné i kvůli 50% clům na brazilskou kávu, zavedeným od 6. srpna Spojenými státy. Ceny kávy se tak pohybují na historických maximech, což zvyšuje tlak na marže.
JDE Peet’s je většinově vlastněna německou investiční skupinou JAB, která zároveň drží menšinový podíl i v Keurig Dr Pepper, čímž celý obchod výrazně usnadnila.
Z investorského hlediska akvizice potvrzuje silné postavení KDP na trhu a její schopnost kapitálově reagovat na rostoucí globální poptávku po kávě. Vznik nového „kávového giganta“ tak představuje významný milník, který může narušit dominanci dosavadního lídra trhu – společnosti Nestlé.
Graf KDP.US (D1)
Akcie společnosti Keurig Dr Pepper se po oznámení akvizice JDE Peet’s obchodují na ceně 35,13 USD, přičemž v posledních dnech prorazily nad důležitou technickou úroveň odporu. Cena se nyní drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 33,94 USD i SMA 100 na 33,83 USD, což potvrzuje zlepšující se technické nastavení a sílící zájem kupců. RSI dosahuje hodnoty 60,9, tedy se nachází v býčím teritoriu, ale stále daleko od překoupené zóny, což ponechává prostor pro další růst. Pozitivní momentum potvrzuje i MACD, který je nad signální linií a pokračuje ve vzestupné trajektorii.
Zdroj: xStation5
