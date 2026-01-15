Keurig Dr Pepper zahájil převzetí JDE Peet’s za 18 miliard dolarů

-
Keurig Dr Pepper nabízí 31,85 EUR/akcii za JDE Peet’s v hotovostní akvizici za 18 miliard USD.
-
Převzetí má být dokončeno ve 2. čtvrtletí 2026, přičemž většina akcionářů nabídku podpořila.
-
Po fúzi plánuje Keurig rozdělit kávový a nápojový segment do dvou veřejně obchodovaných firem.
-
Akvizice přichází v prostředí rekordně drahé kávy a má potenciál zásadně změnit globální strukturu kávového trhu.
-
Americký nápojový gigant Keurig Dr Pepper dnes oficiálně spustil nabídku na převzetí společnosti JDE Peet’s za 18 miliard dolarů v hotovosti, čímž se chystá vytvořit novou kávovou velmoc schopnou konkurovat lídrovi trhu – švýcarské Nestlé.
Nabídka činí 31,85 EUR za akcii, přičemž představenstvo JDE Peet’s a většina akcionářů již nabídku podpořila. Transakce má být dokončena ve 2. čtvrtletí 2026 a jedná se o jednu z největších akvizic v Evropě za poslední roky.
Keurig zároveň oznámil, že po spojení plánuje oddělit divizi kávy od ostatních nápojových aktivit (včetně značky Dr Pepper) do dvou samostatně obchodovaných firem. Tímto krokem chce maximalizovat hodnotu pro akcionáře a lépe cílit na specifické segmenty trhu.
Akvizice přichází v době, kdy ceny kávy dosahují historických rekordů. Důvodem jsou sucha v Brazílii a Vietnamu, tedy hlavních pěstitelských regionech, a také obchodní nejistota po zavedení amerických cel. I přesto Keurig již v říjnu získal 7 miliard USD od private equity investorů, čímž rozptýlil obavy z nadměrného zadlužení.
Akcie JDE Peet’s se dnes ráno obchodovaly na úrovni 31,92 EUR, tedy mírně nad nabídkou, což odpovídá tržní kapitalizaci přibližně 15,6 miliardy EUR. Firmy uvedly, že již získaly souhlas regulačních orgánů a že 69 % akcionářů se k prodeji zavázalo.
Graf KDP.US (D1)
Akcie společnosti Keurig Dr Pepper se aktuálně obchodují na ceně 28,05 USD a technicky se nacházejí na zajímavém bodě zlomu. Cena totiž právě prorazila nad klouzavý průměr EMA 50 (27,93 USD) i nad SMA 100 (27,59 USD), což může signalizovat možný obrat trendu po předchozím období slabšího výkonu. RSI dosahuje hodnoty 51,7, tedy je v neutrálním pásmu s mírným náznakem růstového momenta. Z krátkodobého pohledu je nyní důležité sledovat, zda cena dokáže udržet se nad 28 USD a potvrdit tak průraz nad dlouhodobé průměry. Pokud ano, může to být impuls k dalšímu růstu směrem k rezistencím v pásmu 29,50–30,50 USD. Naopak návrat pod 27,50 USD by mohl značit falešný průraz a riziko další konsolidace.
Zdroj: xStation5
