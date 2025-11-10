KKR prodává Novaria Group za 2,2 miliardy USD – sektor obrany láká nové investory

-
KKR prodává Novaria Group za 2,2 mld. USD firmě Arcline, která se zaměřuje na průmyslové investice.
-
Sektor letectví a obrany těží z růstu výroby a geopolitického napětí, což zvyšuje atraktivitu pro investory.
-
Transakce ilustruje oživení trhu s výstupy private equity, zejména mezi fondy.
-
Zaměstnanci Novarie profitují z prodeje díky vlastnickému podílu, což odráží nový přístup KKR ke sdílení hodnoty.
Investiční skupina KKR uzavřela dohodu o prodeji výrobce leteckých a obranných součástek Novaria Group firmě Arcline Investment Management za 2,2 miliardy dolarů. Transakce odráží zvýšený zájem investorů o sektor obrany a letectví, který zažívá oživení díky růstu výroby letadel, uvolnění výrobních limitů společnosti Boeing a zvyšujícím se globálním výdajům na obranu.
Novaria, sídlící v texaském Fort Worthu, byla pod kontrolou KKR od začátku roku 2020. Od té doby přidala do svého portfolia 13 nových společností, čímž posílila své působení v dodavatelském řetězci pro letadla, drony a podmořské systémy. Podle partnera KKR Joshuy Weisenbecka je prodej realizován v příznivém prostředí, kdy obranný průmysl těží z geopolitického napětí, například války na Ukrajině a nejistot kolem amerického závazku vůči NATO.
Zatímco mnoho private equity fondů čelí obtížím s výstupy z investic, zejména kvůli vyšším úrokovým sazbám a slabší aktivitě na akvizičním trhu, KKR se daří uzavírat výnosné prodeje. Tato transakce je příkladem oživení tzv. "sponsor-to-sponsor" M&A trhu, tedy transakcí mezi soukromými investičními fondy.
Zajímavostí je také zaměstnanecký podíl – KKR poskytuje běžným zaměstnancům ve svých portfoliových firmách akciové podíly. To znamená, že i zaměstnanci Novarie obdrží hotovostní podíl z prodeje, což podle KKR vede k vyšší produktivitě, nižší fluktuaci a lepším hospodářským výsledkům.
Graf KKR.US (D1)
Zdroj: xStation5
