Kohl’s po lepších výsledcích a optimističtějším výhledu prudce roste

Akcie amerického maloobchodního řetězce Kohl’s Corp. vyskočily až o 19 % poté, co společnost zveřejnila lepší než očekávané čtvrtletní výsledky a zároveň zlepšila svůj celoroční výhled. Problémy zmítaný retailer tak naznačuje, že jeho obranná strategie začíná přinášet výsledky.
Kohl’s nyní očekává, že srovnatelné tržby za rok klesnou maximálně o 5 %, zatímco původně počítal s poklesem až o 6 %. Ve druhém čtvrtletí vykázal propad tržeb o 4,2 %, což je lepší než analytiky odhadovaných -5 %. Tyto výsledky podpořily důvěru investorů, že přijatá opatření, například větší důraz na šperky, modernizaci dámské módy či spolupráce se značkami Sephora a Babies “R” Us, začínají znovu přitahovat zákazníky.
Společnost také posílila dostupnost levnějších privátních značek, což jí pomáhá oslovit cenově citlivější klientelu. Podle prohlášení dočasného generálního ředitele Michaela Bendera výsledky ukazují, že „iniciativy začínají rezonovat se zákazníky.“
Navzdory zlepšení čelí Kohl’s stále zásadním výzvám. Firma se snaží zastavit sérii 14 po sobě jdoucích kvartálů poklesu tržeb, vypořádává se s vysokou konkurencí a interními otřesy. Po odvolání bývalého CEO Ashleyho Buchanana, který byl zapleten do skandálu s milionovými zakázkami spojenými s osobními vazbami, společnost hledá nového šéfa. Nedávno navíc propustila 10 % zaměstnanců v centrále.
Kohl’s také čelí značnému zadlužení přes 2 miliardy USD, přičemž letos vydal dalších 360 milionů USD v podobě vysoce úročených dluhopisů, aby splnil blížící se závazky. Podle agentury Bloomberg navíc firma žádá některé dodavatele o odklad plateb, což ukazuje na tlak na hotovostní toky.
Celkově lze říci, že Kohl’s vysílá první pozitivní signály obratu, ale jeho dlouhodobá stabilizace bude záviset na úspěchu nových strategií, zvládnutí konkurence a především na posílení finanční pozice.
Graf KSS.US (D1)
Akcie společnosti Kohl’s se po dlouhodobém sestupném trendu odrazily od minim a v posledních týdnech předvedly prudký růst, podpořený zlepšeným výhledem a lepšími než očekávanými výsledky. Aktuálně se cena obchoduje na úrovni 13,02 USD, tedy výrazně nad klíčovými klouzavými průměry. EMA 50 se nachází na 11,41 USD a SMA 100 na 9,21 USD, což potvrzuje, že došlo k silnému technickému obratu. RSI na hodnotě 56,4 ukazuje na neutrální až mírně býčí momentum, tedy prostor pro pokračování růstu bez známek překoupenosti. MACD zůstává v pozitivní oblasti, což potvrzuje sílící trend kupců, přestože poslední svíčky naznačují krátkodobou konsolidaci po prudkém nárůstu.
Pokud akcie udrží podporu kolem 12,20–12,50 USD, lze očekávat snahu o opětovný růst směrem k rezistenci na 13,80 USD a případně i k srpnovému maximu poblíž 15,40 USD. Naopak průraz pod EMA 50 by otevřel cestu k hlubší korekci a testu úrovní kolem 11 USD.
