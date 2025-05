Komentáře členů Fedu k americké ekonomice a měnové politice 🏛️EURUSD posiluje o 0,6 %

Prohlášení členů Federálního rezervního systému

Schmid (Fed):

– „Při rozhodování o měnové politice musí Fed pečlivě zvažovat, jakou váhu přikládat měkkým datům.“

– „V nadcházejících letech bude Fed muset vážně zvážit, jak a kdy používat svou rozvahu.“

– „Doufejme, že se Fed blíží stabilnější a normálnější výnosové křivce.“

– „Když úrokové sazby klesnou na nulovou hranici, nic dobrého z toho nevzejde. Snížení sazeb zpět na nulu by pravděpodobně znamenalo, že čelíme krizi.“

Musalem (Fed):

– „Svět po pandemii je zásadně odlišný od toho, jaký byl před ní. Pravděpodobnost, že se sazba Fedu znovu přiblíží nule, je nejvýš jedna ku pěti.“

– „HDP je blízko potenciálu, trh práce téměř v plné zaměstnanosti a inflace zůstává nad cílem.“

– „Už teď je v datech o HDP vidět otisk investic do AI.“

– „Podnikatelé se snaží pochopit, jak řídit nejistotu v dodavatelských řetězcích, zásobách a inflaci.“

Goolsbee (Fed):

– „Snížení sazeb je stále možné v horizontu 10 až 16 měsíců.“

– „Navzdory volatilitě jsou základy ekonomiky podle mého názoru silné; nebýt cel a nejistoty, sazby by mohly klesat.“

– „Úrokové sazby se stále pohybují v historických pásmech. Pokud by nastala krize fiskální stability USA, sazby by mohly růst.“

– „Obavy o finanční stabilitu jsou aktuálně přehnané.“

– „Růst dlouhodobých výnosů může přímo ovlivnit reálnou ekonomickou aktivitu a Fed to bude zohledňovat.“

– „Existují obavy, že data jsou zpožděná a nadcházející zprávy mohou odhalit vážnější dopady již přijatých opatření.“

– „Pokud cla povedou ke stagflačnímu efektu, bude to nejhorší scénář pro centrální banku.“

– „Krátkodobě musí Fed vyčkat – práh pro jakoukoli akci je nyní vyšší.“

– „Firmy se obávají, že pokračující oznámení o clech naruší dodavatelské řetězce a zvýší tlak na ceny.“

– „Clo ve výši 50 % by představovalo vážnou hrozbu pro dodavatelské řetězce.“

– „Clo 50 % na EU by bylo úplně jiného řádu než současné podmínky.“

– „Firmy říkají Fedu, že před zásadními rozhodnutími chtějí stabilní politiku.“ – CNBC

EURUSD (časový rámec H1)

Měnový pár EURUSD zastavil svůj růst na úrovni 61,8% Fibonacciho retracementu z klesající vlny od druhé poloviny dubna.

Zdroj: xStation5

