Kraft Heinz se rozdělí na dvě firmy. Sleduje trend a hledá cestu k růstu

Americký potravinářský gigant Kraft Heinz oznámil, že se rozdělí na dvě samostatně obchodované společnosti – jednu zaměřenou na omáčky a pomazánky, druhou na hotová jídla a zpracované potraviny. Cílem tohoto kroku je obnovit růst po letech stagnujících tržeb a reagovat na změny spotřebitelského chování.
Rozdělení formálně ukončuje deset let trvající spojení společností H.J. Heinz Co a Kraft Foods Group, které v roce 2015 spojily síly v transakci za 45 miliard dolarů pod taktovkou Berkshire Hathaway Warrena Buffetta a investiční skupiny 3G Capital. Nyní firma následuje trend dalších velkých korporací, které se kvůli rostoucí konkurenci ze strany privátních značek a levnějších alternativ rozhodly pro zjednodušenou, cílenou strategii.
Nově vzniklá firma zaměřená na omáčky a pomazánky bude zahrnovat známé značky jako Heinz, Philadelphia a Kraft Mac & Cheese, které v roce 2024 vygenerovaly tržby přibližně 15,4 miliardy USD. Druhá společnost se bude věnovat hotovým jídlům a produktům jako Oscar Mayer a Lunchables, s ročními tržbami kolem 10,4 miliardy USD.
Současný CEO Kraft Heinz Carlos Abrams-Rivera povede divizi potravin, zatímco pro segment omáček firma hledá nového generálního ředitele. Podle předsedy představenstva Miguela Patricia je současná struktura příliš složitá, což ztěžuje efektivní alokaci kapitálu a brání rozvoji nejperspektivnějších částí byznysu.
Rozdělení by mělo proběhnout bez daňové zátěže a je plánováno na druhou polovinu roku 2026.
Akcie společnosti v reakci na zprávu v premarketu prakticky nereagovaly, avšak za posledních 12 měsíců ztratily přibližně 21 % své hodnoty. Kraft Heinz již dříve avizoval, že zvažuje možnosti akvizic a fúzí, které by přinesly větší hodnotu akcionářům.
Tento krok zároveň reflektuje širší trend v odvětví – podobně Keurig Dr Pepper minulý týden oznámil rozdělení svých kávových a nealkoholických aktivit po akvizici JDE Peet’s za 18 miliard dolarů. I zde se částečně ruší dřívější spojení značek Keurig a Dr Pepper Snapple z roku 2018.
Rozdělení Kraft Heinz je tedy nejen signálem změny strategie, ale také pokusem o zvýšení flexibility a zaměření ve stále náročnějším tržním prostředí.
Graf KHC.US (D1)
Akcie společnosti Kraft Heinz se aktuálně obchodují za 27,97 USD a dostaly se do klíčové oblasti technické rovnováhy. Cena se pohybuje přímo na úrovni klouzavých průměrů EMA 50 a SMA 100, které se obě nacházejí na hodnotě 27,56 USD. Tento technický průnik může být signálem blížícího se rozhodujícího pohybu. RSI osciluje kolem 53,4 bodu, což značí neutrální momentum – trh zatím není ani překoupený, ani přeprodaný. MACD linie je mírně nad signální linií a drží se v kladném teritoriu, což naznačuje opatrně pozitivní momentum, avšak bez výrazného býčího impulsu.
Zdroj: xStation5
