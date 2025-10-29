Kraft Heinz snižuje výhled na rok 2025: Tlak na spotřebitele i rozdělení firmy

-
Kraft Heinz snížila výhled tržeb i zisku pro rok 2025 kvůli oslabující poptávce.
-
Spotřebitelé preferují levnější alternativy kvůli inflaci a ekonomické nejistotě.
-
Čisté tržby ve 3Q klesly na 6,24 miliardy USD, mírně pod očekáváním.
-
Firma se chystá na rozdělení na dvě samostatné části – potraviny vs. omáčky.
-
Společnost Kraft Heinz, známá především svými produkty jako kečup Heinz nebo sýr Kraft, snížila svůj celoroční výhled tržeb i zisků. Důvodem je přetrvávající slabá poptávka po dražších potravinách a omáčkách, zejména ze strany zákazníků citlivých na cenu, kteří se v období ekonomické nejistoty obracejí k levnějším alternativám.
Firma nově očekává, že organické tržby v roce 2025 klesnou o 3 až 3,5 %, zatímco předchozí prognóza počítala s poklesem v rozmezí 1,5 až 3,5 %. Zisk na akcii (EPS) se má pohybovat mezi 2,50 až 2,57 USD, oproti dřívějšímu rozpětí 2,51 až 2,67 USD. Tato úprava výhledu odráží nejen tlak na maloobchod v USA, ale i slábnoucí růst na rozvíjejících se trzích, zejména poklesy v Indonésii.
Za třetí čtvrtletí firma oznámila pokles čistých tržeb o 2,3 % na 6,24 miliardy USD, čímž mírně zaostala za očekáváním analytiků, kteří předpokládali 6,26 miliardy USD.
Situaci navíc doprovází zásadní strategická změna – Kraft Heinz plánuje rozdělit firmu na dvě samostatné jednotky, z nichž jedna se zaměří na segment základních potravin a druhá na omáčky a pomazánky. Tento krok má přinést lepší zaměření a růstový potenciál v obou oblastech, ale zároveň přichází v době, kdy firma čelí sílící konkurenci privátních značek a měnícím se spotřebitelským preferencím.
Graf KHC.US (D1)
Akcie společnosti Kraft Heinz se aktuálně obchodují na ceně 25,53 USD, tedy pod oběma klouzavými průměry – 50denním EMA (26,07 USD) i 100denním SMA (26,64 USD). Tato technická situace naznačuje přetrvávající sestupný trend a slabý sentiment investorů po zveřejnění sníženého výhledu hospodaření. RSI se nachází na hodnotě 46,2, což je v neutrálním pásmu, ale mírně pod úrovní 50, což značí stále lehce převládající prodejní tlak. MACD zůstává pod nulovou linií a i když se vzdálenost mezi MACD a signální linií zmenšuje, zatím nepotvrzuje žádné výrazné obrácení trendu.
Z technického pohledu se akcie snaží stabilizovat po silném poklesu z předešlých týdnů, ale průraz nad 26 USD bude klíčový pro potvrzení alespoň krátkodobé změny trendu. Dokud se cena udrží pod klouzavými průměry, převládá medvědí technické nastavení.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.