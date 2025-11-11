Krize u Porsche doléhá na zisk největšího akcionáře Porsche SE

-
Zisk Porsche SE klesl o 36 % na 1,6 mld. eur kvůli problémům u Porsche AG a Volkswagenu.
-
Porsche AG odložilo uvedení nových elektromobilů kvůli slabé poptávce v Číně.
-
Holding snížil čistý dluh na 5 miliard eur a udržel celoroční výhled.
-
Porsche SE zvažuje vstup do obranného sektoru, aby diverzifikovalo své investice.
-
Holdingová společnost Porsche SE, hlavní akcionář výrobce luxusních vozů Porsche AG, zaznamenala ve třetím čtvrtletí výrazný pokles zisku. Upravený zisk po zdanění klesl meziročně o 36 % na 1,6 miliardy eur za období leden až září, oznámila firma v úterý. Propad byl způsoben zejména potížemi u samotného výrobce automobilů Porsche AG a skupiny Volkswagen, v níž Porsche SE drží významný podíl.
Porsche SE, ovládaná rodinami Porsche a Piëch, vlastní 12,5 % akcií Porsche AG a zároveň 31,9 % akcií a 53,3 % hlasovacích práv ve Volkswagenu, čímž si zajišťuje rozhodující vliv ve skupině.
Problémy s elektromobilitou a Čínou
Negativní vývoj hospodaření je podle vyjádření společnosti „výrazně ovlivněn problémy ve Volkswagenu a Porsche AG“, přičemž luxusní značka Porsche musela odložit uvedení nových elektromobilů, což souvisí s klesající poptávkou v Číně – jednom z klíčových trhů.
Zadlužení klesá, strategie diverzifikace pokračuje
Finanční ředitel Porsche SE Johannes Lattwein ale zároveň upozornil, že holding vylepšil svou kapitálovou strukturu, čímž si udržuje odolnost i v současném náročném prostředí. Čistý dluh společnosti klesl během devíti měsíců o 3 % na 5 miliard eur.
Navzdory slabším výsledkům Porsche SE potvrdila celoroční výhled zisku, který byl již jednou revidován v září po oznámení strategické restrukturalizace u Porsche AG.
Investice do obrany jako nový směr
Skupina zároveň zvažuje investice do obranného průmyslu jako cestu k diverzifikaci svého portfolia a využití rostoucích vládních výdajů na obranu. Tento krok by mohl částečně vyrovnat nejistotu spojenou s přechodem automobilového sektoru na elektromobilitu, tlakem čínské konkurence, dovozními cly a narušením dodavatelských řetězců.
Graf PAH3.DE (D1)
Akcie Porsche SE aktuálně zaznamenávají pozitivní vývoj a obchodují se na úrovni 36,02 EUR. Cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (34,88 EUR) i SMA 100 (35,05 EUR), což značí obrat k býčímu trendu po předchozí dlouhodobé korekci. RSI se nachází na hodnotě 58,7, tedy v neutrální zóně s blížícím se vstupem do překoupeného pásma. Trh zatím nenaznačuje známky vyčerpání, což vytváří prostor pro další růst.
Zdroj: xStation5
