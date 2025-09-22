Krypto zprávy: Bitcoin a Ethereum klesají kvůli realizaci zisků a zvýšené poptávce po zajištění📉

Kryptoměny zahájily pondělní obchodování prudkými poklesy, když vlna výprodejů spustila likvidace v hodnotě téměř 1,7 miliardy USD.
Index amerického dolaru dnes oslabuje o více než 0,2 %, ale tento pohyb nevedl k obratu ceny Bitcoinu.
Na rozdíl od zlata – které roste o více než 1 % a překonává hranici 3 700 USD za unci – Bitcoin nedokázal navázat na stejný růstový trend.
Přestože neexistuje přímý důvod pro tento pohyb, hlavní příčinou může být zvýšená poptávka po zajištění proti potenciálnímu poklesu, která převážila nad býčími sázkami – a to i přes očekávané snížení sazeb Fedem a široké zisky na Wall Street.
Dnešní pokles kryptoměn může také sloužit jako varovný signál pro akciový trh.
Data z Deribitu ukazují na silnější poptávku po zajištění poblíž úrovně 110 000 USD kvůli negativní deltě (gamma) obchodníků.
Bitcoin pod tlakem
Cena Bitcoinu opět klesla zpět k průměrné nákupní úrovni krátkodobých investorů.
Klíčová „rovnovážná“ úroveň trhu se nyní zdá být kolem 110 000 USD.
Pokles pod tuto hranici by mohl vyvolat likvidace mezi krátkodobými investory, kteří stahují prostředky z BTC, a zároveň vést k nárůstu poptávky po zajištění.
Zdroj: BGeometrics
Přílivy do ETF se postupně vracejí
Přestože americké burzovně obchodované fondy (ETF) zaznamenaly kladné přílivy, ani Bitcoin, ani Ethereum zatím nedokázaly dosáhnout nových maxim.
Ve čtvrtek a pátek po rozhodnutí Fedu Ethereum přilákalo přes 130 milionů USD a Bitcoin více než 300 milionů USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
Grafy (Bitcoin, Ethereum, denní interval – D1)
Bitcoin se stáhl zpět k úrovni okolo 112 000 USD, přičemž klíčová Fibonacciho úroveň podpory se nachází poblíž 111 000 USD.
To dále potvrzuje oblast 110 000 USD jako klíčovou pro určení dalšího cenového vývoje.
Návrat nad 115 000 USD by mohl být z pohledu cenové akce velmi významný.
Zdroj: xStation5
Ethereum mezitím opět otestovalo svá lokální minima z 21. srpna, když kleslo na 4 100 USD za ETH.
Zdroj: xStation5
