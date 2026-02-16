Krypto zprávy: Klesne Bitcoin znovu? 🔍 Kryptoměny se po výprodeji snaží stabilizovat

Kryptoměny se po nedávném prudkém výprodeji snaží o stabilizaci, zatímco Bitcoin nadále konsoliduje v pásmu 65 000–70 000 USD a uzavírá již čtvrtý týden po sobě v červených číslech. Trh však stále postrádá rozhodnou poptávkovou reakci, která by umožnila návrat nad 70 000 USD a udržení této úrovně po delší dobu. Michael Saylor během víkendu uvedl, že společnost zůstává vysoce odolná i vůči potenciálně dlouhodobému medvědímu trhu. Firemní poptávka po BTC však slábne – v lednu bylo 97,5 % nákupů připsáno společnosti Strategy (MSTR.US).
- On-chain data ukazují na velmi omezené přítoky kapitálu do Bitcoinu a zpomalující aktivitu na trhu futures a opcí, přičemž nadále převažuje poptávka po zajištění proti poklesu.
- Oblast 60 000 USD zůstává klíčovou zónou podpory – psychologicky, z pohledu price action i z hlediska pozic investorů. Průraz pod tuto úroveň by pravděpodobně spustil rozsáhlé likvidace dlouhých pozic.
- Fond spojený s Harvardovou univerzitou snížil svou expozici vůči Bitcoinu o 21 %, zatímco své držby Etherea navýšil na 87 milionů USD.
- Podle Mikea McGlonea by Bitcoin mohl klesnout až k 10 000 USD v důsledku „krize narativu“ a zásadní změny sentimentu – zejména poté, co nedokázal následovat růst zlata a výrazně zaostal za akciovými indexy, přičemž zůstává výrazně volatilnější.
- Růst Bitcoinu o 10 % by aktuálně vyvolal přibližně 4,34 miliardy USD likvidací krátkých pozic, zatímco pokles o 10 % by znamenal zhruba 2,35 miliardy USD likvidací dlouhých pozic.
Co říkají on-chain data CryptoQuant?
On-chain data naznačují téměř jednoznačně, že 60 000 USD nepředstavuje dno tohoto medvědího trhu. Ukazují na to jak indikátor SOPR, tak odchylka od Realized Price, která v minulosti fungovala jako klíčová bariéra v býčích i medvědích cyklech. Podle CryptoQuant se „konečné“ dno medvědího trhu u Bitcoinu nachází kolem 55 000 USD.
Z on-chain pohledu se klíčové indikátory stále nacházejí ve fázi Bear Phase, nikoli však v Extreme Bear Phase, která historicky doprovázela cyklická minima. Jinými slovy: trh je pod tlakem, avšak zatím neprošel kapitulací typickou pro definitivní dno. Současná struktura připomíná prohlubující se slabost – stále však bez klasické paniky, která obvykle předchází novému růstovému impulsu.
Zdroj: CryptoQuant
Bitcoinův Adjusted SOPR (aSOPR) znovu klesl do pásma 0,92–0,94, tedy na úroveň, která se historicky objevovala během nejintenzivnějšího stresu v medvědích trzích. aSOPR měří, zda je BTC přesouvaný on-chain prodáván se ziskem, nebo se ztrátou.
- Hodnota nad 1 znamená realizaci zisků.
- Hodnota pod 1 znamená prodej se ztrátou.
- Hodnoty kolem 0,92–0,94 naznačují, že BTC měnící majitele je prodáván s průměrnou ztrátou přibližně 6–8 %. Nejde o „běžnou korekci“. Historicky se jedná o úrovně, kdy slabší investoři často kapitulovali.
Tyto hodnoty se v minulosti objevovaly:
- v pozdních fázích medvědích trhů,
- během prudkých výprodejů,
- v obdobích extrémně negativního sentimentu a paniky, kdy nabídka převládala nad poptávkou.
Z on-chain pohledu jde o signál strukturálního stresu: trh čistí nadměrnou páku i emocionální kapitál. Paradoxně právě v těchto zónách se často formovala dlouhodobá dna, protože krátkodobá kapitulace přesouvala mince do rukou silnějších a trpělivějších investorů.
Pokles aSOPR do pásma 0,92–0,94 neznamená, že „toto je dno“. Znamená to, že trh vstoupil do oblasti historicky spojené s bolestí, nucenými prodeji a resetem očekávání.
Zdroj: CryptoQuant
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin a Ethereum (D1)
Z technického pohledu obě kryptoměny – navzdory již nyní nepříznivému nastavení – nadále nesou zvýšené riziko dalšího klesajícího impulzu, podobného tomu z medvědího trhu v roce 2022. Na druhé straně by návrat nad úroveň 80 000 USD a vytvoření V-obratu výrazně zlepšily technický obraz a snížily riziko prodloužené medvědí fáze.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Vlny toků kapitálu do ETF rovněž potvrzují, že americké fondy přispívají k širšímu zpomalení: v poslední době vykazují relativně omezenou nákupní aktivitu, přičemž převažují prodeje.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: CryptoQuant
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým
efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zlato roste o 2,5 % a blíží se k 5 000 USD za unci 📈
US Open: US100 roste o 1 % 📈 Nvidia posiluje díky velkým objednávkám od Meta
WTI ropa roste o více než 3 % 📈
Kakao letos klesá o 45 % 🚩Výprodej nabírá na síle
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.