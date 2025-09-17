Lilly vidí vedení v léčbě obezity i mimo USA: Strategie zaměřená na spotřebitele

Eli Lilly se stále více prosazuje jako světový lídr v léčbě obezity, přičemž svou úspěšnou americkou strategii orientovanou na spotřebitele uplatňuje i v Evropě, Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě. Klíčové pro tento postup je uvádět léky na trh pouze tam, kde může nabídka uspokojit poptávku, spolupracovat s digitálními a telemedicínskými platformami a nabízet různé formy podání léku Mounjaro.
Strategie pro mezinárodní expanzi
Patrik Jonsson, prezident Lilly pro mezinárodní trhy, uvedl, že firma replikuje svou modelovou komerční strategii z USA i v jiných regionech. To zahrnuje partnerství s telemedicínou a e-commerce platformami, jinde, kde pacienti často lék platí ze svého. V Číně Lilly spolupracuje s firmami jako Alibaba a JD.com.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Lilly uvedla svůj přípravek na léčbu obezity Mounjaro v řadě zemí během letošního roku — včetně Mexika, Brazílie, Indie a Číny. Ačkoliv ve většině trhů vstoupila později než konkurent Novo Nordisk s Wegovy, v Evropě již získala silný podíl na trhu. Některé odklady spuštění byly záměrné – Lilly čekala, až bude mít spolehlivou nabídku, aby se vyhnula omezením podobným těm, které zasáhly konkurenci.
Formy podání a zásobování
Pro podporu své celosvětové expanze Lilly využívá různé formy dodání Mounjaro, jako jsou injekční pera (auto-injectory) i lahvičky (vialy). Tato variabilita pomáhá řešit výrobní výzvy a logistiku v různých regionech.
Soutěžní postavení a výzvy
Ačkoliv Novo Nordisk uvedl jako první na trh GLP-1 lék pro obezitu (Wegovy) v roce 2021, Lilly podle nejnovějších údajů v počtu předpisů globálně obezitních léků Wegovy překonává. Poptávka prudce roste — což klade nároky na kapacity výroby, regulační souhlasy a udržitelnost nabídky.
Výzvy nicméně existují: zajistit konstantní dodávky, zvládat různorodost regulačních rámců a zpřístupnění pro pacienty, zejména v zemích, kde nejsou náklady hrazeny zdravotními pojišťovnami. Také konkurence, ceny a podmínky úhrad budou klíčové.
Na co si dát pozor
-
Jak rychle Lilly zvládne navýšit výrobu tak, aby uspokojila globální poptávku bez výrazných výpadků.
-
Jak reagují regulační orgány v různých zemích: bezpečnostní požadavky, cenová politika a přístup pro pacienty.
-
Jak se konkurenti, zejména Novo Nordisk, adaptují na agresivnější vstup Lilly do nových trhů.
-
Vývoj novinek v obezitní léčbě – orální formy GLP-1 (např. orforglipron) a vylepšené formy dodání.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.