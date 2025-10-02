Lloyds a Schroders ukončí společný podnik v oblasti správy majetku ve Velké Británii

Podle informací deníku Financial Times plánují Lloyds Banking Group a investiční společnost Schroders ukončit svou společnou firmu Schroders Personal Wealth (SPW), zaměřenou na segment tzv. „mass affluent“ klientely – tedy majetnější běžné zákazníky. Lloyds převezme plnou kontrolu nad podílem Schroders ve výši 49,9 %, čímž zcela ovládne celý podnik.
Společný projekt byl spuštěn v roce 2019 za vedení tehdejšího CEO Lloyds Antónia Horta-Osória a šéfa Schroders Petera Harrisona. Cílem bylo vytvořit silnou platformu pro správu majetku s přeneseným portfoliem o velikosti 13 miliard liber, které se do konce roku 2024 rozrostlo na 15,7 miliardy liber aktiv pod správou.
Důvody rozpadu partnerství:
-
Nedosažení růstových cílů
-
Vysoká fluktuace ve vedení SPW
-
Strategická změna přístupu ze strany Lloyds
Podle informací FT chce Lloyds díky plnému převzetí získat větší flexibilitu a možnost rozšířit nabídku finančních produktů pro svou databázi více než 3 milionů majetnějších klientů.
Zástupci Lloyds, Schroders ani SPW se k informacím zatím nevyjádřili.
Kontext a výhled
Lloyds se daří navzdory širším ekonomickým výzvám ve Spojeném království – za první polovinu roku 2025 oznámila 5% růst zisku, zejména díky vyšším příjmům z hypoték a nezajištěných spotřebitelských úvěrů. V tomto světle dává rozhodnutí převzít kontrolu nad segmentem správy majetku smysl – jde o snahu lépe monetizovat stávající klientelu a posílit kontrolu nad distribučními kanály bez nutnosti sdílet výnosy s externím partnerem.
Rozpad SPW tak reflektuje měnící se dynamiku ve finančních službách, kde se tradiční banky snaží více integrovat služby pod jednu střechu a reagovat na nároky digitalizace i vývoje investičních preferencí klientů.
Graf LYG.US (D1) – Lloyds Banking Group
Zdroj: xStation5
Graf SDR.UK (D1) – Schroders
Zdroj: xStation5
