Lufthansa čelí fiasku s byznys třídou na letounech 787

Certifikace nové byznys třídy Allegris na letounech 787 se zpožďuje, schváleny jsou pouze 4 místa.
Lufthansa může být nucena blokovat většinu prémiových sedadel až do června 2026.
Provoz letadel je kvůli omezení výrazně méně výnosný – byznys třída je klíčová pro ziskovost dálkových linek.
Společnost zvažuje, zda oddálit vyřazení starších letadel, aby měla dostatek kapacit v prémiovém segmentu.
Německá letecká společnost Lufthansa se potýká s vážnými komplikacemi ohledně nové byznys třídy Allegris na svých letounech Boeing 787 Dreamliner. Kvůli zdržení v procesu certifikace sedadel ze strany amerického úřadu FAA (Federal Aviation Administration) může být nucena i nadále blokovat téměř celou sekci byznys třídy, a to až do konce června 2026 – tedy do začátku hlavní cestovní sezóny.
Aktuálně jsou na těchto letounech povolena pouze čtyři místa v byznys třídě, zatímco zbytek kabiny zůstává neprodejný. Certifikace se zpožďuje kvůli technickým detailům – konkrétně způsobu uchycení sedadel ke konstrukci trupu letadla. Podle zdrojů blízkých jednání by další inspekce FAA měla proběhnout v únoru, ale výsledek a termín schválení je nejistý. Lufthansa uvádí, že Boeing a výrobce sedadel Collins Aerospace intenzivně pracují na řešení, ale neposkytla žádný konkrétní harmonogram.
Letouny Boeing 787 s nevyužitelnou byznys třídou už jsou nasazeny do provozu – první komerční let proběhl v říjnu 2025. Lufthansa je využívá primárně k výcviku pilotů, protože Dreamliner je v její flotile novinkou. Omezený provoz je ale z hlediska zisku neefektivní, protože prémiové kabiny patří k nejvýnosnějším částem letadel, zvlášť v období rostoucí poptávky po luxusnějším cestování.
Ironií zůstává, že Allegris produkt, který měl konkurovat špičkovým byznys třídám aerolinek jako Emirates, Qatar Airways nebo Singapore Airlines, je plně certifikován a nasazen například na letounech Airbus A350. U Boeingu 787 však zůstává "luxusní kabina duchů".
Lufthansa je v obtížné situaci, protože zpoždění certifikace může vést k dalším odkladům vyřazení starších typů letadel, například Airbusů A340, aby měla dostatek kapacit v prémiovém segmentu. Situaci zhoršuje i to, že Lufthansa je spuštěcím zákazníkem dalšího modelu Boeing 777X, jehož dodání bylo odloženo až na rok 2027.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie společnosti Lufthansa se obchodují kolem úrovně 8,75 EUR, přičemž v posledních dnech došlo k výraznému růstu po předchozí korekci. Cena se odrazila od klouzavého průměru EMA 50 (8,33 EUR), který momentálně slouží jako krátkodobá podpora. Dlouhodobější průměr SMA 100 se nachází na 7,87 EUR a ukazuje na stabilní růstový trend od října 2025. RSI se pohybuje na úrovni 55,6, tedy v neutrálním pásmu, což naznačuje, že cena má prostor k dalšímu růstu bez rizika překoupenosti. Z pohledu technické analýzy působí odraz od EMA 50 jako potvrzení zájmu kupců a může být impulzem k otestování lokální rezistence v oblasti 8,90–9,05 EUR. Naopak nejbližší podporu lze hledat právě u EMA 50, případně níže kolem úrovně 8,10 EUR, kde předtím došlo ke konsolidaci.
Zdroj: xStation5
