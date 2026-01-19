Luxusní akcie pod tlakem: Varování analytiků a obavy z přecenění táhnou sektor dolů

-
Luxusní sektor zaznamenal šestý den poklesů a klesl na tříměsíční minima kvůli obavám z valuací a cel.
-
Morgan Stanley a Bank of America varují, že značná část optimismu je již započtena v cenách.
-
Dopady měnových kurzů a nových celních hrozeb představují riziko pro marže a zisky.
-
Prémiové značky jako Hermès mohou z poklesu vzejít silnější, sektor se však ocitá v bodě nejistoty.
-
-
-
-
Evropský sektor luxusního zboží se v úvodu roku 2026 dostává pod prodejní tlak, když akcie předních značek oslabily na tříměsíční minima. Po silném růstu v druhé polovině loňského roku nyní analytici varují před příliš vysokými valuacemi, které nejsou podepřeny odpovídajícím růstem zisků.
Morgan Stanley snížila doporučení pro LVMH na „equal-weight“ s tím, že očekává negativní dopad nových celních opatření a měnových výkyvů na letošní zisky. Bank of America dodává, že značná část očekávaného oživení sektoru je již zahrnuta v cenách akcií, a upozorňuje na omezený prostor pro další růst. Podle údajů Bloomberg se valuace luxusních akcií – měřené košem Goldman Sachs – dostaly koncem roku 2025 na úroveň více než 30násobku očekávaného zisku, což je nejvýše za poslední čtyři roky.
V pondělí sektorový index luxusních značek klesl až o 3,3 %, zaznamenal šestý pokles v řadě a reagoval negativně na nové výhrůžky cel ze strany prezidenta Trumpa. Akcie LVMH ztratily 4,2 %, Kering 3,1 %, Richemont 3 %, Brunello Cucinelli 2,8 % a Burberry 2,5 %.
Předchozí růst cen akcií byl tažen očekáváním obnovy tržeb po dvou letech stagnace. Přestože například švýcarský výrobce šperků Richemont vykázal lepší výsledky, obavy z dopadů cel a nepříznivého měnového vývoje převážily a akcie reagovaly poklesem.
Podle Morgan Stanley nelze očekávat výraznější revize odhadů zisků směrem nahoru, dokud se nezlepší ekonomická situace v Číně, která zůstává klíčovým trhem pro sektor. Zároveň upozorňuje na rostoucí rozdíly mezi jednotlivými firmami, kdy silnější pozici mají společnosti jako Hermès, zaměřené na ultra prémiový segment.
Bank of America zdůrazňuje, že právě první čtvrtletí bude zásadní pro určení trajektorie dalšího vývoje, protože přinese srovnání s nízkou bází z loňska a zároveň nové kolekce do obchodů.
Graf MC.FR (D1)
Akcie společnosti LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) zaznamenaly prudký pokles a aktuálně se obchodují na úrovni 582,70 EUR, čímž prorazily pod klouzavý průměr EMA 50 (620,85 EUR) a SMA 100 (588,88 EUR). Tento technický průraz je negativním signálem a značí možný přechod do korekční fáze po delší konsolidaci. RSI (35,1) se posunul blízko přeprodané zóny, což potvrzuje zesilující prodejní tlak, ale zároveň naznačuje, že akcie se mohou krátkodobě nacházet v oblasti možného odrazu.
Zdroj: xStation5
