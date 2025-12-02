LVMH mění vedení módní divize: Pietro Beccari převezme roli předsedy i generálního ředitele

-
Pietro Beccari převezme vedení Fashion Group LVMH a zároveň zůstává CEO Louis Vuitton.
-
Sidney Toledano odchází po více než 30 letech, zůstane však poradcem.
-
Cílem je posílit vedení a sjednotit strategii módních značek v rámci skupiny.
-
Pietro Beccari převezme vedení Fashion Group LVMH a zároveň zůstává CEO Louis Vuitton.
-
Sidney Toledano odchází po více než 30 letech, zůstane však poradcem.
-
Cílem je posílit vedení a sjednotit strategii módních značek v rámci skupiny.
Francouzský luxusní gigant LVMH oznámil, že Pietro Beccari, současný generální ředitel značky Louis Vuitton, bude od 1. ledna 2026 nově působit také jako předseda a CEO celé módní divize Fashion Group. Tato divize sdružuje prestižní značky jako Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe či Marc Jacobs. Beccari nahradí Sidneyho Toledana, který po více než třiceti letech ve vedení společnosti odchází.
Přechod a konsolidace vedení
Pietro Beccari bude kombinovat svou stávající roli šéfa Louis Vuitton s novou funkcí v čele Fashion Group. Oznámení přichází jako součást dlouhodobé strategie LVMH konsolidovat své vedení a sjednotit kreativní i obchodní směřování módních domů v rámci skupiny. Sidney Toledano během přechodného období předá odpovědnosti a poté zůstane poradcem vedení.
Tato změna má posílit vnitřní synergie mezi značkami a urychlit rozhodovací procesy. Beccari je považován za manažera s hlubokým pochopením jak pro luxusní retail, tak pro kreativní řízení – během své kariéry řídil značky jako Dior a Louis Vuitton, které pod jeho vedením výrazně rostly.
Kontext a výzvy
Rozhodnutí přichází v době, kdy módní divize čelí zpomalujícímu růstu a měnícím se preferencím zákazníků. Značky jako Kenzo nebo Pucci potřebují jasnější pozici na trhu a silnější strategii. Beccari bude muset najít rovnováhu mezi zachováním exkluzivity a potřebou oslovit nové segmenty trhu, včetně mladších zákazníků a trhů mimo Evropu.
Vedle produktového řízení bude zásadní také efektivnější využití digitálních kanálů, udržitelných iniciativ a globálních kampaní. LVMH tak vkládá do Beccariho důvěru, že dokáže zajistit nejen stabilitu, ale i růst celé módní divize.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Dollar General – Dvouciferný růst po výsledcích
Průmyslové REITy – Opravdu bezpečné aktivum?
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
BigBear.ai: Akcie posilují o více než 10 % díky silným výsledkům a expanzi v oblasti AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.