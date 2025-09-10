Lyft a May Mobility spouštějí první pilotní projekt robotaxi v Atlantě, cílí na expanzi s nízkými náklady

Společnost Lyft udělala významný krok do oblasti autonomní mobility spuštěním pilotního provozu robotaxi v Atlantě ve spolupráci s firmou May Mobility. V rámci omezeného testování si mohou cestující v oblasti Midtown objednat jízdu upravenými vozy Toyota Sienna přes aplikaci Lyft, čímž firma vstupuje do segmentu autonomního přepravování cestujících.
Přehled pilotního projektu a charakteristiky služby
Pilot zahrnuje malou flotilu hybridních vozů Toyota Sienna vybavených pokročilými senzory – lidar, radar a kamery. Provoz zajišťuje May Mobility, nikoliv Lyft sám. Ve vozech je přítomen operátor připravený v případě potřeby zasáhnout. Ceny jízd jsou srovnatelné s běžnými službami Lyft.
Strategický kontext a konkurenční prostředí
Atlanta není v autonomní přepravě nová – Uber a Waymo zde nabízejí plně bezobslužné jízdy již od června. Pilotní projekt Lyftu je v menším měřítku a pokrývá oblast o rozloze zhruba 7 čtverečních mil. Přesto značí návrat Lyftu do závodu o autonomní dopravu, a to s modelem s nízkými investičními náklady založeným na partnerstvích.
Model s nízkými náklady a plány expanze
Strategie Lyftu spočívá v omezení kapitálových nákladů prostřednictvím spolupráce s třetími stranami, jako jsou May Mobility, Benteler Mobility (s využitím technologie Mobileye) a Baidu. Tento přístup umožňuje škálování služby do dalších trhů, včetně autonomních shuttle služeb a plánované expanze v Evropě prostřednictvím vozidel Apollo Go RT6 od společnosti Baidu.
Výhled růstu
Přestože je pilot v Atlantě malého rozsahu, Lyft plánuje do budoucna rozšíření flotily na stovky až tisíce vozidel. Mezi plány pro rok 2026 patří spuštění autonomních shuttle vozidel s firmou Benteler Mobility a provoz robotaxi flotily v Dallasu s využitím technologie Mobileye od Intelu.
