Magnum se připravuje na samostatnou jízdu: Unilever vyčleňuje zmrzlinovou divizi

Společnost Unilever představila investorům dlouho očekávanou strategii pro chystané oddělení své zmrzlinové divize, v jejímž čele stojí značka Magnum. IPO je naplánováno na listopad 2025 a má vytvořit novou samostatnou firmu, která se bude snažit o vyšší růst, efektivitu a rozšíření produktového portfolia.
Co investory čeká?
Nově vzniklá Magnum Ice Cream Company, která zahrnuje značky jako Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s a Cornetto, míří na:
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
-
Organický růst tržeb o 3–5 % ročně od roku 2026, což odpovídá celkovému výhledu Unileveru, ale překračuje historický průměr divize (3 %).
-
Produktivitu vyšší o 500 milionů EUR, díky snížení režijních nákladů, sjednocení "studených" dodavatelských řetězců a důrazu na technologie.
-
Zachování globálního tržního podílu přes 20 %, před konkurenty jako je Froneri (vlastněný Nestlé), který drží zhruba 11 %.
Magnum očekává, že trh se zmrzlinou poroste z 88 miliard USD na 106 miliard USD do roku 2029. To představuje atraktivní prostředí i pro nově samostatné firmy, které se budou moci lépe specializovat a inovovat.
Finanční výchozí pozice
-
Tržby za rok 2024 dosáhly 7,9 miliardy EUR, s upraveným EBITDA 1,3 miliardy EUR.
-
Očekávaný poměr čistého dluhu k EBITDA je 2,4×, což značí zdravou rozvahu.
-
V Q2 2025 byla zmrzlina nejrychleji rostoucím segmentem Unileveru s růstem 7,1 %, ale zároveň vykazuje nižší marže než jiné segmenty jako osobní péče či výživa.
Unilever si ponechá méně než 20% podíl ve společnosti a CEO Fernando Fernandez tak tímto krokem sleduje cíl zefektivnit portfolio a zvýšit ziskovost skupiny.
Výzvy a příležitosti
Odštěpení přichází v době, kdy:
-
Další FMCG giganti jako Kraft Heinz nebo Keurig Dr Pepper rovněž plánují rozdělení portfolia kvůli růstu a vyšším valuacím.
-
Roste tlak na zdravější životní styl, a to i kvůli nástupu léků na hubnutí (GLP-1), které mění nákupní chování. Magnum však tvrdí, že dopad těchto trendů bude „omezený“.
Navzdory aktuálně mírně klesající akcii Unileveru (–0,3 %) analytici považují krok za strategicky důležitý test trhu, který může odemknout skrytý růstový potenciál této chutné, ale složité kategorie.
Shrnutí pro investory
-
IPO plánované na listopad 2025
-
Silné globální značky + 21% podíl na trhu
-
Ambice vyššího růstu než v minulosti
-
Výrazný potenciál úspor a provozní efektivity
-
Rizika: nízké marže, tlak na zdravější produkty, konkurenční prostředí
Pro investory může být IPO Magnum příležitostí k účasti na globálně rozpoznatelné značce s růstovým potenciálem, která má po letech stagnace ambici stát se dynamickým samostatným hráčem v lukrativním odvětví zmrzliny.
Graf UL.US (D1)
Akcie společnosti Unilever aktuálně obchodují na ceně 62,87 USD a vykazují pozitivní technické nastavení. Cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (62,04 USD) i SMA 100 (62,12 USD), což potvrzuje obrat k růstovému trendu.
Po několikaměsíčním konsolidačním období se cena dostala nad důležitou zónu rezistence kolem 62 USD, kterou nyní může využít jako novou podporu. Pokud si akcie udrží tuto úroveň, další cílové hladiny by mohly být v pásmu 64–65 USD, kde se nachází předchozí maxima.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.