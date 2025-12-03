Marvell kupuje Celestial AI za 3,25 miliardy USD — sází na optickou AI infrastrukturu budoucnosti

-
Společnost Marvell oznámila akvizici Celestial AI za 3,25 miliardy USD v hotovosti a akciích s cílem posílit svou pozici v oblasti AI a datových center.
-
Celestial AI přináší technologii Photonic Fabric – optické propojení umožňující až 16 Tbps propustnosti na čip, což výrazně převyšuje stávající standardy.
-
Marvell zaznamenal silné výsledky za 3. kvartál a očekává růst tržeb v roce 2026 až k hranici 10 miliard USD.
-
Finanční dopad akvizice se očekává až od fiskálního roku 2028, čímž se jedná o dlouhodobou strategickou investici.
-
Společnost Marvell Technology oznámila 2. prosince 2025 akvizici firmy Celestial AI v hodnotě přibližně 3,25 miliardy USD v hotovosti a akciích. Cílem transakce je posílit pozici Marvellu v oblasti AI a cloudových datových center prostřednictvím průlomové technologie optického propojení – tzv. Photonic Fabric. Tato technologie má potenciál nahradit tradiční elektrické spoje v AI serverech a přinést vyšší propustnost, energetickou efektivitu a škálovatelnost.
Co přináší Celestial AI – optické propojení nové generace
Celestial AI vyvíjí tzv. Photonic Fabric – pokročilé optické propojení, které používá světlo místo elektrických signálů pro přenos dat mezi čipy, pamětí a přepínači. První generace čipletů nabízí propustnost až 16 Tbps na čip, což je zhruba desetkrát více než současné standardy.
Optická propojení umožňují snížit latenci, zmenšit velikost zařízení a snížit energetické ztráty – což je ideální pro rozsáhlé AI clustery. Společnost plánuje tyto čipy přímo integrovat s vlastními procesory a přepínači.
Finanční výsledky a kontext transakce
Kromě oznámení akvizice zveřejnil Marvell také silné výsledky za 3. kvartál – tržby vzrostly meziročně o 37 % na 2,07 miliardy USD a očištěný zisk na akcii činil 0,76 USD. Pro 4. kvartál očekává tržby kolem 2,2 miliardy USD.
Celestial AI bude koupena za 1 miliardu USD v hotovosti a 27,2 milionu akcií Marvell, oceněných přibližně na 2,25 miliardy USD. Dále mohou být vyplaceny dodatečné akcie při dosažení milníků v tržbách – až 2 miliardy USD do konce fiskálního roku 2029.
Strategický význam akvizice
Akvizicí Celestial AI se Marvell posouvá do čela vývoje infrastruktury pro AI a cloud. Technologie Photonic Fabric je považována za klíčovou pro škálování AI výpočtů — nabízí vyšší šířku pásma, nižší latenci a lepší tepelnou stabilitu než měděné spoje.
Marvell tak rozšiřuje svou nabídku propojení o optická řešení a míří na trh, kde dosud dominují firmy jako Nvidia nebo Broadcom. Plné finanční přínosy akvizice se očekávají až od roku 2028.
Rizika a výhled
Uzavření transakce se očekává v 1. čtvrtletí 2026. Výzvou bude integrace technologie do komerčních produktů a adaptace klientů na optická řešení. Úspěch bude záviset na dlouhodobé poptávce po AI infrastrukturách nové generace.
