McDonald’s v USA překonal odhady díky vyšším útratám zákazníků

US tržby McDonald's vzrostly o 2,4 %, nad očekáváním, díky vyšším útratám na návštěvu.
Firma sází na cenově atraktivní akce, které přinášejí výsledky.
Mezinárodní růst táhnou Německo, Austrálie a Japonsko, akcie letos +3,2 %.
Společnost McDonald’s Corp. oznámila za třetí čtvrtletí rychlejší růst tržeb v USA, než se očekávalo, a to především díky tomu, že zákazníci při svých návštěvách utrácí více peněz. Tržby z porovnatelných prodejen v USA vzrostly o 2,4 %, což překonalo odhady analytiků. Společnost tento vývoj přisuzuje především vyšším průměrným útratám na jednoho zákazníka, nikoliv větší návštěvnosti.
Na mezinárodních trzích se celkové porovnatelné tržby držely v souladu s očekáváním, a firma vyzdvihla pozitivní výkony zejména v Německu, Austrálii a Japonsku. Naopak upravený zisk na akcii zaostal za odhady.
McDonald’s v posledních měsících zintenzivnil snahy o obnovení své image jako cenově dostupné volby. Mezi hlavní iniciativy patří srpnové zlevnění některých menu, a také akce typu „kup jedno, druhé za 1 USD“ na vybrané produkty jako je snídaňový párek v housce nebo dvojitý cheeseburger. Tato cenová strategie pomohla přilákat zákazníky, i přesto že celková útrata v restauracích v USA je podle dat mírně oslabená.
Ve srovnání s konkurencí si McDonald’s stále vede lépe než některé fast-casual řetězce jako Cava Group nebo Chipotle, i když letošní výkon akcií (+3,2 %) zatím zaostává za 15% růstem indexu S&P 500. Naopak další konkurenti jako Yum! Brands (Taco Bell) nebo Restaurant Brands International (Burger King) rovněž zaznamenali lepší než očekávané výsledky.
CEO Chris Kempczinski označil výsledky za důkaz toho, že McDonald’s je schopen „udržitelného růstu i v náročném prostředí“, a to i přes tlaky na spotřebitele a vysokou konkurenci.
Graf MCD.US (D1)
Akcie společnosti McDonald’s se aktuálně obchodují na úrovni 299,11 USD, což znamená, že se cena dostala pod oba klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (303,66 USD) a SMA 100 (302,26 USD). RSI osciluje kolem hodnoty 44,9, tedy pod neutrální hranicí 50, což signalizuje mírně negativní sentiment, avšak bez známek přeprodanosti. MACD se nachází v záporném teritoriu a křivky směřují dolů, což potvrzuje momentum ve prospěch medvědů.
Zdroj: xStation5
