McKesson navýšila výhled zisku díky důrazu na onkologii a specializované služby

Americký distributor léčiv McKesson v úterý zvýšil svůj výhled zisku na fiskální rok 2026, když oznámil strategii zaměřenou na růstovější a ziskovější segmenty, zejména v oblasti onkologie a specializované péče. Nově očekává upravený zisk v rozmezí 38,05 až 38,55 USD na akcii, oproti předchozí predikci 37,10 až 37,90 USD. Revidován byl také dlouhodobý cíl růstu zisku – z předchozích 12–14 % na 13–16 % ročně.
Akcie společnosti po oznámení vzrostly o přibližně 3 %, jelikož investoři ocenili posun k vysoce marginálním činnostem a jasnou růstovou vizi. Podle CEO Briana Tylera McKesson svým důsledným řízením a provozní efektivitou přináší „významný dopad napříč celým zdravotnickým ekosystémem“.
Společnost také minulý týden představila novou organizační strukturu, včetně samostatné divize zaměřené na onkologii a multispecializovanou péči. Tento segment, který zahrnuje léčbu rakoviny, služby v oblasti sítnice a distribuci specializovaných léčiv, má růst tempem 13–16 % ročně, což je nejvíce ze všech částí podniku.
Další růstové pilíře společnosti:
-
Prescription Technology Solutions – nástroje pro zajištění dostupnosti léčby a podporu adherence pro biotechnologické firmy, s cílovým růstem 10–13 % ročně.
-
Severní Amerika – farmaceutická divize – tradiční distribuce léčiv s odhadovaným růstem 5–8 % ročně.
Analytici hodnotili aktualizaci jako pozitivní signál před investičním dnem společnosti, který proběhne ještě dnes. Podle firmy Evercore ISI oznámení překonalo očekávání trhu, přičemž pozornost investorů se bude upírat i na současné výzvy v oblasti cenotvorby léčiv.
McKesson rovněž uvedla, že na investor day poskytne aktualizaci ohledně plánovaného oddělení divize Medical-Surgical Solutions, která by mohla být vyčleněna jako samostatný subjekt.
Graf MCK.US (D1)
Akcie společnosti McKesson v reakci na zvýšený ziskový výhled prudce posílily a aktuálně se obchodují na úrovni 744,74 USD, čímž vytvořily nové historické maximum. Růst ceny přišel po období konsolidace a nyní je doprovázen jasně býčím technickým nastavením. Cena se nachází nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (697,24 USD) a SMA 100 (704,57 USD) – které mají zároveň rostoucí sklon, což potvrzuje pokračující střednědobý i dlouhodobý růstový trend. RSI indikátor se zvýšil na 64,5, tedy blízko překoupené zóny, ale stále s prostorem pro další růst.
Zdroj: xStation5
