Medtronic přidá dva nezávislé členy do představenstva po vstupu Elliotta a zvyšuje výhled zisku

Společnost Medtronic, přední výrobce zdravotnických zařízení, oznámila v úterý, že rozšíří své představenstvo o dva nové nezávislé členy, poté co se Elliott Investment Management stal jedním z jejích největších akcionářů. Novými členy se stanou zkušení veteráni v oblasti med-tech — John Groetelaars a Bill Jellison.
Kromě toho firma zvýšila svůj výhled očištěného zisku na fiskální rok 2026 na 5,60 až 5,66 USD na akcii, oproti původnímu rozmezí 5,50 až 5,60 USD, což odráží pozitivnější výhled na provozní výkonnost a efektivnější řízení nákladů.
Medtronic také snížil odhad dopadu cel uvalených administrativou prezidenta Trumpa z původně očekávaných 200–350 milionů USD na přibližně 185 milionů USD pro celý fiskální rok.
Společnost plánuje vytvoření dvou nových výborů, které povede generální ředitel Geoff Martha a které budou zahrnovat nově jmenované členy. Jeden výbor se zaměří na růst skrze fúze, akvizice, investice do výzkumu a vývoje a případné odprodeje aktiv, druhý pak na zvyšování ziskovosti.
Medtronic také oznámil, že uspořádá den pro investory v polovině roku 2026, kde podrobně představí výsledky práce obou nových výborů a další strategický výhled.
Navzdory pozitivním krokům k optimalizaci struktury a růstu akcionářské hodnoty se akcie společnosti v premarketu propadly o 1,7 %, pravděpodobně v reakci na oznámení o změnách ve vedení či očekávání dalších kroků Elliotta.
Graf MDT.US (D1)
Akcie společnosti Medtronic pokračují v pozitivním trendu, přičemž aktuálně testují cenovou hladinu 92,83 USD. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry EMA 50 (89,69 USD) a SMA 100 (86,89 USD), což potvrzuje momentum směrem vzhůru. RSI na úrovni 59,7 ukazuje na zdravý růst bez známek překoupení, což zvyšuje pravděpodobnost případného průrazu nad aktuální rezistenci. MACD zůstává v růstové fázi, s histogramem v pozitivním teritoriu a signální křivky nad nulou, což dále podporuje nákupní náladu investorů.
Nejbližší podpora se nyní nachází v pásmu 89,70–90,00 USD, kde se sbíhají klouzavé průměry a předchozí cenové konsolidace. Celkově graf potvrzuje býčí technické rozpoložení s výhledem na pokračování růstu, pokud trh prorazí nad aktuální maxima.
Zdroj: xStation5
