Mercedes-Benz prodal celý podíl v Nissanu za 325 milionů dolarů – akcie japonské automobilky prudce klesly

Společnost Mercedes-Benz prostřednictvím svého důchodového fondu prodala veškerý svůj podíl ve firmě Nissan Motor v hodnotě přibližně 47,83 miliardy jenů (324,65 milionu USD). Informaci přinesl důvěryhodný zdroj obeznámený s transakcí.
Německá automobilka tak uzavřela svou kapitálovou kapitolu v Nissanu, kde držela 3,8% podíl, jenž od roku 2016 spravovala jako součást svého penzijního portfolia. Společnost uvedla, že tento podíl nebyl strategický a prodej označila za krok ke zjednodušení investičního portfolia.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Akcie Nissanu reagovaly propadem o více než 6 %, což představuje největší denní ztrátu od července, a reflektuje nedůvěru investorů v ozdravný plán firmy. Nissan v posledních měsících čelí poklesu prodejů v klíčových trzích, jako jsou USA a Čína, a současně bojuje s dopady celních bariér. Za druhé čtvrtletí letošního roku automobilka vykázala ztrátu 535 milionů USD.
Akcie byly prodány za cenu 341,3 jenu za kus, což představuje skoro 6% slevu oproti předchozímu závěru na burze (363 jenů). I přesto byla poptávka vysoká a více než 70 % prodaných akcií připadlo deseti největším investorům.
Tento krok přichází v kontextu měnícího se vztahu mezi Nissanem a jeho dlouholetým partnerem Renaultem, který v současnosti drží 35,7% podíl – z toho 17,05 % přímo a zbytek prostřednictvím trustu. Renault nedávno ohlásil odpis hodnoty podílu v Nissanu ve výši 11 miliard dolarů, a i nadále zvažuje postupné snižování svého vlivu, byť jej omezují smluvní omezení při prodeji akcií na otevřeném trhu.
Nový šéf Nissanu, Ivan Espinosa, zahájil v dubnu plán restrukturalizace, který zahrnuje například snížení výrobních kapacit ze 3,5 milionu na 2,5 milionu vozů ročně a redukci výrobních závodů ze 17 na 10 do roku 2027. Podle Espinosy je Nissan stále na začátku ozdravného procesu, ale první pokroky v oblasti snižování nákladů už jsou patrné.
Odchod Mercedesu a slabé výsledky vytvářejí na Nissan další tlak, zatímco jeho partnerství s Renaultem se postupně rozvolňuje, což může ovlivnit strategii firmy v nadcházejících letech.
Graf MBG.DE (D1)
Akcie společnosti Mercedes-Benz Group AG se aktuálně obchodují na ceně 54,27 EUR a na denním grafu dochází k technickému zlepšení. Cena prorazila nad obě klouzavé průměry – EMA 50 (52,32 EUR) i SMA 100 (51,63 EUR), což naznačuje možný začátek býčího obratu po dlouhém sestupném trendu. RSI dosahuje hodnoty 56,7, tedy je v neutrálním pásmu a nenaznačuje překoupenost, což poskytuje prostor pro další růst. MACD je nad signální linií a nad nulovou osou, což potvrzuje pozitivní momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.