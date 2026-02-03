Merck: Smíšené výsledky, ale klíčové léky nadále podporují růst

- Merck si udržuje stabilní pozici ve farmaceutickém sektoru, přičemž má silné základy v oblastech onkologie, pneumologie a specializovaných léčiv.
- Výsledky za Q4 ukazují růst v klíčových oblastech, který je však částečně kompenzován poklesem prodejů vakcíny Gardasil.
- Celoroční výhled naznačuje mírný růst, zatímco se společnost připravuje na budoucí konkurenci generik pro Keytrudu.
- Strategické akvizice a investice do nových produktů ukazují snahu diverzifikovat zdroje příjmů a posílit dlouhodobou pozici společnosti.
Merck & Co., globální farmaceutický gigant známý svými onkologickými léky a vakcínami, dnes zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025 a výhled na rok 2026, které lze shrnout jedním slovem: smíšené. Společnost zaznamenala solidní meziroční růst tržeb díky klíčovým produktům, jako je Keytruda a nové léky na plicní onemocnění, zároveň však čelila významným problémům s vakcínou Gardasil, což mělo negativní dopad na celoroční výhled.
Tržby za Q4 dosáhly 16,4 miliardy USD, což představuje nárůst o 5 % meziročně a překonalo očekávání analytiků ve výši 16,17 miliardy USD. Upravený zisk na akcii (EPS) činil 2,04 USD, mírně nad odhadem 2,01 USD. GAAP EPS dosáhl 1,19 USD, což je pokles oproti 1,48 USD před rokem.
Navzdory silným kvartálním výsledkům byl výhled společnosti Merck na rok 2026 poněkud zklamáním: očekává tržby mezi 65,5 a 67 miliardami USD a upravený EPS ve výši 5,00–5,15 USD, zatímco analytici očekávali 67,5 miliardy USD a EPS 5,27 USD. Hrubá marže by měla činit přibližně 82 %, mírně nad tržním očekáváním 81,8 %.
Klíčové finanční výsledky za Q4 2025
- Celkové tržby: 16,40 miliardy USD (+5 % y/y, odhad: 16,17 miliardy USD)
- Upravený EPS: 2,04 USD (odhad: 2,01 USD)
- GAAP EPS: 1,19 USD (pokles z 1,48 USD y/y)
- Keytruda: 8,37 miliardy USD (+6,8 % y/y, odhad: 8,24 miliardy USD)
Výhled na rok 2026
- Tržby: 65,5–67 miliard USD (odhad: 67,5 miliardy USD)
- Upravený EPS: 5,00–5,15 USD (odhad: 5,27 USD)
- Hrubá marže: 82 % (odhad: 81,8 %)
Klíčové produkty a segmenty
Výsledky za Q4 ukazují smíšený obraz podnikání společnosti Merck:
Hnací síly růstu:
- Keytruda: Tržby vzrostly o 6,8 % y/y na 8,37 miliardy USD, nad očekáváním ve výši 8,24 miliardy USD.
- Nové léky na plicní onemocnění (Ohtuvayre/Winrevair): Silné výsledky po akvizici společnosti Verona Pharma.
- Ostatní produkty (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): Tržby v souladu s očekáváními nebo mírně nad nimi.
- Zdraví zvířat: 1,51 miliardy USD (+7,7 % y/y), stabilní segment mimo oblast humánní farmacie.
Produkty pod tlakem:
- Gardasil: Tržby klesly o 33 % y/y na 1,03 miliardy USD, pro rok 2026 nejsou plánovány žádné dodávky do Číny.
- Lagevrio a Lynparza: Tržby pod očekáváním.
Strategie a výhled rozvoje
Z hlediska strategie a rozvoje Merck pokračuje v diverzifikaci svého portfolia a přípravě na změny trhu, včetně vypršení patentu na Keytrudu v USA v roce 2028. Společnost se zaměřuje na rozšiřování portfolia o nové onkologické, plicní a antivirové léky a také na inovaci stávajících produktů. V tomto kontextu výrazně investuje do výzkumu a vývoje (R&D) a rozšiřuje výrobu v USA, přičemž plánuje kapitálové a R&D výdaje přesahující 70 miliard USD.
Dále společnost uzavřela dohodu s americkou vládou ohledně dovozních cel, na jejímž základě budou produkty dodávány v rámci programu „přímo k pacientovi“ výměnou za tříleté odložení cel.
Výhled společnosti Merck na rok 2026 naznačuje mírný růst tržeb a zisků při zachování stability v klíčových segmentech. Silné výsledky Keytrudy a nových plicních léků, společně s investicemi do vývoje a optimalizací portfolia, posilují pozici společnosti vůči nastupující generické konkurenci a umožňují udržet strategickou roli na farmaceutickém trhu.
