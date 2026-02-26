US100 ztrácí 1 % kvůli oslabení Nvidia 📉 Heico se propadá o 13 %

Sentiment na Wall Street dnes slábne. Hotovostní Nasdaq 100 klesá o 0,7 % a index S&P 500 ztrácí 0,3 %, a to navzdory rekordnímu kvartálu společnosti Nvidia zveřejněnému včera a velmi optimistickému výhledu. Indexy Dow Jones Industrial Average a Russell 2000 si vedou o něco lépe a obchodují se v rozmezí 0,15–0,3 %. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden mírně vzrostl, ale zůstává na historicky nízkých úrovních. To naznačuje, že zaměstnavatelé se i přes zpomalující tempo náboru stále vyhýbají výraznějšímu propouštění.
Sezónně očištěné nové žádosti dosáhly za týden končící 21. února 212 tis., což je o 4 tisíce více oproti předchozímu, směrem nahoru revidovanému údaji, avšak pod konsensem Dow Jones na úrovni 215 tis. Čtyřtýdenní klouzavý průměr vzrostl pouze o 750 na 220 250. Pokračující žádosti, zveřejňované s týdenním zpožděním, klesly o 31 tisíc na 1,833 mil. Data naznačují pravděpodobné prodloužení pauzy v uvolňování měnové politiky Fedu. Více než 3% pokles akcií Nvidia zatěžuje širší tržní sentiment, zatímco letecká a obranná společnost Heico (HEI.US) ztrácí téměř 13 %.
US100 (D1)
Akcie společnosti Nvidia ztrácejí dynamiku navzdory silné kvartální zprávě a robustním očekáváním pro aktuální čtvrtletí. Cena klesá pod úroveň 190 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Problémy u Heico?
Akcie letecké a obranné společnosti Heico (HEI.US) po zveřejnění výsledků oslabily o více než 12 %, přestože firma vykázala rekordní zisk za první čtvrtletí a udržela dvouciferný růst tržeb. Jde o klasický případ „buy the rumor, sell the fact“. Investoři pravděpodobně očekávali ještě silnější maržový profil, přičemž pozornost se přesunula na produktový mix v segmentu Electronic Technologies a vyšší finanční páku po nedávné akvizici.
Heico je floridská rodinně kontrolovaná společnost, která po desetiletí akvíruje zdravé a ziskové specializované podniky v oblasti elektroniky a leteckého vybavení (bezpečnostní systémy, komponenty do kokpitu apod.). Dnes patří mezi největší poskytovatele náhradních dílů a opravárenských služeb pro komerční aerolinky a zároveň rozšiřuje aktivity v obranných a vesmírných kontraktech. Díky stabilním dodavatelským řetězcům a klíčové roli v domácí výrobě je společnost dobře pozicována k využití pokračující průmyslové poptávky.
Hlavní výsledky byly solidní:
Tržby vzrostly meziročně o 14 % na 1,18 mld. USD, v souladu s konsensem. Zředěný zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,35 USD oproti očekávaným 1,29 USD, tedy přibližně o 13 % více než před rokem. EBITDA vzrostla o 14 % na 312 mil. USD a provozní zisk činil 259,9 mil. USD. Provozní cash flow kleslo na 178,6 mil. USD, částečně kvůli výplatám souvisejícím s odměňováním.
Segment Flight Support Group (FSG), úzce navázaný na civilní letectví a rostoucí údržbu, zůstává hlavním motorem růstu. Segment vykázal silný růst tržeb i zlepšení ziskovosti. Naopak Electronic Technologies Group (ETG) sice zvýšil tržby, ale čelil tlaku na marže kvůli méně příznivému produktovému mixu, včetně slabších prodejů ve vesmírném segmentu a mírnější aktivity v obraně. Tento tlak na marže pravděpodobně tlumil pozitivní reakci trhu navzdory překonání odhadů na úrovni EPS.
Klíčová čísla:
-
Tržby: 1,18 mld. USD, +14 % meziročně
-
Čistý zisk: 190,2 mil. USD (kvartální rekord)
-
Zředěný EPS: 1,35 USD vs. 1,29 USD očekávání
-
EBITDA: 312 mil. USD, +14 % meziročně
-
Provozní cash flow: 178,6 mil. USD
Flight Support Group (FSG)
-
Tržby: 820 mil. USD, +15 % meziročně
-
Organický růst: ~12 %
-
Provozní zisk: 200,7 mil. USD, +21 % meziročně
-
Provozní marže: 24,5 %
Electronic Technologies Group (ETG)
-
Tržby: 370,7 mil. USD, +12 % meziročně
-
Organický růst: ~6 %
-
Provozní zisk: 73,2 mil. USD (mírný pokles)
-
Provozní marže: 19,8 %
Rozvaha:
-
Čistý dluh/EBITDA: 1,79x (vyšší po akvizici)
Management zdůrazňuje, že nárůst zadlužení souvisí s nedávno dokončenou akvizicí a zůstává na komfortní úrovni. Trhy však neoceňují pouze růst, ale také kvalitu a udržitelnost marží. Zatímco FSG nadále vykazuje silnou výkonnost, tlak na marže v ETG (včetně více než 4% meziročního poklesu segmentového zisku) vyvolává otázky ohledně krátkodobé stability ziskovosti.
V nadcházejících čtvrtletích bude klíčové, zda se ETG vrátí k příznivějšímu produktovému mixu, zejména ve vesmíru a obraně, a zda FSG dokáže udržet zvýšené marže při pokračujícím růstu objemů. Management zůstává optimistický ohledně fiskálního roku 2026 a poukazuje na pokračující dynamiku tržeb podpořenou organickým růstem i akvizicemi, konkrétní kvantitativní výhled však neposkytl.
Zdroj: xStation5
Hlavní firemní zprávy
- Akcie společnosti J.M. Smucker vzrostly o téměř 5 % poté, co společnost zveřejnila lepší než očekávané výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, s upraveným ziskem na akcii ve výši 2,38 USD při tržbách 2,34 mld. USD oproti konsensu FactSet ve výši 2,27 USD a 2,32 mld. USD.
- Lantheus Holdings klesl téměř o 5 % poté, co zveřejnil slabší než očekávané celoroční prognózy, které předpovídají EPS ve výši 5,00–5,25 USD oproti konsensu 5,51 USD.
- Array (ARRY) propadl o 25 % poté, co jeho upravená prognóza EBITDA pro rok 2026 nesplnila očekávání.
- C3.ai (AI) klesla o více než 25 % poté, co snížila prognózu celoročních tržeb pod konsensus.
- Celsius Holdings (CELH) posílila o 12 % poté, co překonala odhady tržeb a zisku za čtvrté čtvrtletí.
- Driven Brands (DRVN) klesla o 3 % po středečním propadu o 30 %, protože Piper Sandler snížil hodnocení akcií v důsledku účetních chyb, které si vyžádaly opravy a zpoždění čtvrtletní zprávy.
- GoodRx (GDRX) klesá o 15 % kvůli slabým výhledům tržeb a EBITDA pro rok 2026.
- IonQ (IONQ) stoupá o 13 % poté, co překonal očekávání pro čtvrté čtvrtletí.
- Mosaic (MOS) klesá o 3 % poté, co JPMorgan snížil hodnocení výrobce hnojiv kvůli obavám o náklady.
- Nubank (NU) klesá o 5,1 %, protože vyšší náklady a rezervy kompenzují růst čistého zisku.
- Nutanix (NTNX) posiluje o 15 % poté, co AMD oznámila kapitálovou investici ve výši 150 milionů dolarů v rámci nového partnerství.
- Papa John’s (PZZA) klesá o 3,4 % kvůli slabším než očekávaným tržbám v náročném spotřebitelském prostředí.
- Perrigo (PRGO) ztrácí 7,6 % poté, co nesplnilo odhady zisku a marže a vydalo neuspokojivý výhled na celý rok.
- Trade Desk (TTD) klesá o 16 % kvůli slabému výhledu na první čtvrtletí, což zvyšuje obavy z konkurence Amazonu a narušení trhu umělou inteligencí.
- Salesforce (CRM) posiluje o 2 % poté, co poskytlo umírněný, ale stabilizující se výhled růstu tržeb, což zmírnilo obavy z konkurenčního tlaku v éře umělé inteligence.
Zdroj: xStation5
