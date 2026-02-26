Nákladný obrat od elektromobility: Stellantis plánuje návrat k ziskovosti 🚗

- Stellantis vykázal roční čistou ztrátu 22,3 miliardy eur, která odráží náklady spojené s omezením investic do elektromobilů.
- Automobilka přehodnocuje svou strategii a chce nabízet elektrické, hybridní i spalovací modely, přičemž poukazuje na zdrženlivost zákazníků vůči elektromobilům.
- Akcie Stellantisu od začátku roku ztrácejí přibližně 30 procent.
- Stellantis vykázal roční čistou ztrátu 22,3 miliardy eur, která odráží náklady spojené s omezením investic do elektromobilů.
- Automobilka přehodnocuje svou strategii a chce nabízet elektrické, hybridní i spalovací modely, přičemž poukazuje na zdrženlivost zákazníků vůči elektromobilům.
- Akcie Stellantisu od začátku roku ztrácejí přibližně 30 procent.
Společnost Stellantis ve čtvrtek oznámila roční čistou ztrátu ve výši 22,3 miliardy dolarů. Automobilka, která má ve svém portfoliu značky jako Ram, Jeep, Fiat nebo Alfa Romeo uvedla, že návrat populárních modelů jí má letos pomoci vrátit se k ziskovosti poté, co výrazně omezila své ambice v oblasti elektromobility. Výsledek odráží masivní mimořádné náklady, na které firma upozornila již začátkem měsíce v souvislosti s omezením velkých investic do elektromobilů.
Obrat od čisté elektromobility
Stellantis spolu s dalšími velkými automobilkami přibrzďuje své aktivity v oblasti elektromobilů a znovu investuje do hybridních a spalovacích motorů. Zákazníci totiž podle firmy váhají s nákupem elektromobilů kvůli vysokým cenám, obavám z dojezdu a také kvůli rušení daňových úlev. Firma nyní přenastavuje svou strategii tak, aby zákazníkům nabídla větší flexibilitu mezi elektrickými, hybridními a spalovacími modely. V loňském roce Stellantis uvedl na trh deset nových modelů, které byly během uspěchaného přechodu k elektromobilitě staženy. Přestože roční tržby klesly o 2 % na 153,51 miliardy eur, automobilka uvedla, že ve druhé polovině roku se díky širší modelové nabídce zvýšily prodeje i objednávky. Pro rok 2026 si Stellantis klade za cíl růst tržeb o střední jednotky procent a návrat k mírně kladné upravené provozní marži.
Miliardové odpisy a posílení rozvahy
Začátkem měsíce Stellantis oznámil mimořádné náklady ve výši zhruba 26 miliard dolarů. Ty souvisejí se zrušenými platformami a modely včetně Ram 1500 EV a Jeep Wrangler 4xe, dále také s prodejem podílu v kanadské továrně na baterie. Společnost zároveň uvedla, že vydá dluhopisy a pozastaví výplatu dividend, aby posílila svou rozvahu. Akcie Stellantisu se v současnosti obchodují pod hranicí 7 eur a od začátku roku ztrácejí 30%.
Celý sektor přehodnocuje plány
Odpisy Stellantisu odrážejí širší trend v automobilovém průmyslu. Řada výrobců omezuje původně ambiciózní plány na rychlé nahrazení vozů se spalovacím motorem elektromobily. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa mezitím omezila dotace na elektromobily i financování nabíjecí infrastruktury a zrušila emisní pravidla, která zvýhodňovala elektrické modely. Spolu s odpisy, které zaúčtovaly společnosti General Motors a Ford Motor, přesáhly náklady spojené s omezením investic do elektromobility v posledních měsících 50 miliard dolarů.
CFD na Akcie a ETF
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📉 AeroVironment prudce kolísá: snížení ratingu u Raymond James oživilo riziko kolem kontraktu SCAR
⛽Dojde Evropě palivo?
⚡ NVIDIA vsází 4 mld. USD na fotoniku: investice do Lumentum a Coherent má urychlit příští generaci AI datacenter
🔴PO 18:00 Stream: Íránské krize a výplach trhů?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.