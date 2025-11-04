Merck získává 700 milionů USD od Blackstone na vývoj nové protinádorové léčby

-
Merck získal 700 milionů USD od Blackstone Life Sciences na vývoj léku sac-TMT.
-
Léčba cílí na protein Trop2, spojený s více typy nádorových onemocnění.
-
Merck si ponechá kontrolu, Blackstone obdrží licenční poplatky pouze při schválení.
-
Projekt je součástí strategie diverzifikace portfolia před vypršením exkluzivity Keytrudy.
-
Merck získal 700 milionů USD od Blackstone Life Sciences na vývoj léku sac-TMT.
-
Léčba cílí na protein Trop2, spojený s více typy nádorových onemocnění.
-
Merck si ponechá kontrolu, Blackstone obdrží licenční poplatky pouze při schválení.
-
Projekt je součástí strategie diverzifikace portfolia před vypršením exkluzivity Keytrudy.
Americká farmaceutická společnost Merck uzavřela dohodu se skupinou Blackstone Life Sciences, která jí poskytne 700 milionů dolarů na podporu vývoje experimentálního léku proti rakovině sac-TMT. Jedná se o protinádorový konjugát protilátky a léčiva (ADC), který je navržen tak, aby precizně zacílil nádorové buňky a minimalizoval poškození zdravé tkáně, na rozdíl od tradiční chemoterapie.
Lék sac-TMT aktuálně prochází 15 pokročilými klinickými studiemi po celém světě, zaměřenými na šest různých typů nádorů, včetně rakoviny prsu, děložní sliznice a plic. Jeho cílem je protein Trop2 (trophoblast cell-surface antigen 2), který se nachází na povrchu mnoha maligních buněk. Merck uvedl, že léky zaměřené na Trop2 vykazují v klinických studiích nadějné protinádorové účinky.
Tato spolupráce přichází v době, kdy se Merck snaží rozšířit svůj vývojový pipeline, jelikož jeho nejvýdělečnější léčivý přípravek, Keytruda, bude v příštích letech čelit tlaku biosimilárních (levnějších) konkurentů.
Podle dohody:
-
Blackstone poskytne financování během roku 2026, a to na vývojové náklady.
-
Blackstone nezíská žádná práva k léku, ale v případě schválení v USA bude mít nárok na malé až střední jednociferné procento z čistých tržeb formou licenčních poplatků.
-
Merck si ponechává plnou kontrolu nad vývojem, výrobou i komercializací přípravku sac-TMT.
Tato terapie je vyvíjena na základě exkluzivní licenční dohody s čínskou biotechnologickou firmou Sichuan Kelun-Biotech.
Finanční ředitelka Mercku Caroline Litchfield uvedla, že společnost podniká klíčové investice pro udržení budoucí konkurenceschopnosti, a zároveň klade důraz na udržení zdravého finančního profilu.
Graf MRK.US (D1)
Akcie Merck & Co. v posledních dnech zaznamenaly prudký výprodej a aktuálně se obchodují na úrovni 82,50 USD, tedy pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (84,75 USD) i SMA 100 (83,10 USD). Tento průraz pod klíčové technické úrovně naznačuje slábnoucí technické nastavení a zvyšuje riziko pokračující korekce. RSI klesl na hodnotu 43,2, což značí převahu prodejního tlaku, ale trh se zatím nenachází v přeprodané zóně (<30).
Předchozí pokusy o růst v oblasti kolem 86–88 USD byly několikrát odmítnuty a nyní se zdá, že se cena vrací k dolní hraně širšího bočního pásma. V případě, že úroveň 82,50 USD nebude udržena, lze očekávat další pokles směrem k 80 USD, případně až k minimu z poloviny září kolem 78 USD. Naopak pro obnovu pozitivního technického nastavení by akcie musely rychle zpět nad 84–85 USD, a zároveň prorazit zpět nad EMA a SMA.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ranní shrnutí (06.11.2025)
US OPEN: Je toto obrat po korekci?
Akcie McDonald's rostou o 3 % po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí 2025
Nexi varuje před tlakem na ziskovost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.