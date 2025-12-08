Meta nabídne uživatelům v EU volbu mezi personalizovanými a méně cílenými reklamami

-
-
Meta nabídne v EU volbu mezi plně personalizovanou a méně cílenou reklamou.
-
Změna je výsledkem nátlaku EU a pokuty 200 milionů eur za porušení pravidel DMA.
-
Firma slibuje větší transparentnost a upraví souhlasová rozhraní — ale změna může ovlivnit výnosy z reklamy.
Meta reaguje na regulaci EU
Společnost Meta Platforms oznámila, že od ledna 2026 umožní uživatelům Facebooku a Instagramu v Evropské unii zvolit si, kolik dat chtějí sdílet pro účely reklamy.
Uživatelé si budou moci vybrat mezi:
-
Plně personalizovanými reklamami, které využívají široký rozsah osobních dat,
-
nebo méně cílenými reklamami, založenými na omezeném množství údajů.
Tento krok je reakcí na rozhodnutí Evropské komise, která letos na jaře udělila firmě pokutu 200 milionů eur za porušení pravidel Digital Markets Act (DMA). EK tvrdila, že tzv. model „souhlas-nebo-platba“, který Meta zavedla v roce 2023, nedával uživatelům skutečnou možnost volby.
Strategické důsledky
Meta uvedla, že kromě samotné nabídky variant změní i formulace a design žádostí o souhlas, aby lépe vyhovovaly požadavkům EU na transparentnost.
Zároveň firma upozornila na důležitost cílené reklamy pro evropskou ekonomiku – podle jejich údajů reklamy Meta podpořily v roce 2024 ekonomickou aktivitu v hodnotě 213 miliard eur a 1,44 milionu pracovních míst v EU.
Evropská komise hodnotí i další aspekty politiky Meta a nedávno zahájila antimonopolní vyšetřování týkající se přístupu vývojářů AI ke službě WhatsApp.
