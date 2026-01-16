Meta výrazně navyšuje investice do umělé inteligence – mění směr celé firmy

-
Meta činí z AI hlavní prioritu a plánuje masivní investice do infrastruktury a vývoje.
-
Spouští projekt Meta Compute a uzavírá dlouhodobá energetická partnerství.
-
Firma omezuje metaverse aktivity, mění vedení a provádí personální změny.
-
Trh reaguje smíšeně kvůli rozsahu výdajů a dlouhodobé návratnosti.
-
Společnost Meta Platforms zahájila jednu z nejagresivnějších strategických transformací ve své historii. Výrazně navyšuje závazek vůči umělé inteligenci (AI) a přetváří své podnikání kolem pokročilé výpočetní infrastruktury a strojového učení. Pod vedením Marka Zuckerberga se zaměření na AI změnilo z růstového projektu na hlavní strategickou prioritu. Společnost plánuje investovat miliardy dolarů do datových center, akvizic, energetických partnerství a interních reorganizací.
Iniciativa Meta Compute a dlouhodobé energetické smlouvy
Zuckerberg představil iniciativu „Meta Compute“, jejímž cílem je během příští dekády vybudovat výpočetní kapacitu v řádu desítek až stovek gigawattů. To značí odklon od čistě spotřebitelských funkcí k ambici stát se světovým lídrem v oblasti AI. Meta proto uzavírá dlouhodobé smlouvy o dodávkách energie – včetně spolupráce s firmami z oblasti jaderné energetiky – aby zajistila dostatečný přísun elektřiny pro nové AI datové kapacity.
Změny v řízení a odklon od metaverza
Meta rovněž prochází vnitřní proměnou. Nově jmenovaná prezidentka a viceprezidentka Dina Powell McCormick přináší zkušenosti z oblasti financí a vztahů s vládami. Firma zároveň snižuje počet pracovních míst v oblastech, které již nejsou v centru jejího směřování – zejména v divizi Reality Labs zaměřené na metaverse, která byla dříve klíčovým prvkem vize společnosti, ale nyní ustupuje AI vývoji.
Akvizice startupů a reorganizace priorit
Součástí AI strategie je také akvizice technologických firem. Meta nedávno koupila startup Manus, zaměřený na autonomní AI agenty. Tyto technologie mají být implementovány napříč platformami Meta a naznačují posun od generativní AI ke konkrétnímu využití v každodenní interakci i podnikových prostředích.
Smíšené reakce trhu
Investoři reagují na novou strategii rozporuplně. Na jedné straně existuje optimismus ohledně nových výnosových modelů mimo reklamu. Na straně druhé panuje obava z rozsahu výdajů a délky návratnosti investic. Někteří analytici přirovnávají sázku na AI k dřívějšímu přesunu firmy směrem k metaverzu – odvážnému kroku, který se zatím finančně nevyplatil.
