Meta Zvažuje Zdvojnásobení Výroby AI Ray‑Ban Brýlí

Meta uvažuje o zdvojnásobení výroby AI Ray‑Ban brýlí až na 20+ milionů kusů ročně do konce roku 2026.
Silná poptávka v USA vedla k dočasnému pozastavení mezinárodní expanze smart brýlí.
Trh reaguje opatrně kvůli vysokým nákladům a výzvám spojeným s masovou výrobou.
Produkt je součástí širší AI a wearables strategie Meta, která zahrnuje velké investice do infrastruktury.
Společnost Meta Platforms uvažuje o zdvojnásobení roční výrobní kapacity svých AI‑chytrých brýlí ve spolupráci s EssilorLuxotticou – zhruba na 20 milionů kusů ročně do konce roku 2026, s možností dalšího rozšíření až na více než 30 milionů podle poptávky trhu. Tento krok je součástí reakcí na výrazně rostoucí zájem spotřebitelů o produkty Ray‑Ban vybavené umělou inteligencí.
Současné cílové číslo výroby je založeno na tom, že Meta a její partner blízce dosahují původního cíle 10 milionů jednotek, což vede k úvahám o výrazném navýšení výroby, pokud poptávka zůstane silná.
AI Brýle jako Růstová Produktová Kategorie
AI‑enabled Ray‑Ban brýle, které Meta vyvíjí společně s EssilorLuxottica, jsou vnímány jako jeden z klíčových prvků jejího portfolia, jež spojuje nositelná zařízení s umělou inteligencí, sociálními platformami a rozhraním pro interakci ve světě. Tyto brýle dokážou mimo jiné zobrazovat digitální informace přímo v zorném poli uživatele a propojit se s Meta AI asistentem.
Silný zájem o tyto produkty vedl k tomu, že Meta dokonce pozastavila mezinárodní expanzi modelu Ray‑Ban Display, aby mohla pokrýt rostoucí poptávku ve Spojených státech.
Reakce Trhu a Výzvy
Přestože je poptávka vysoká, investorům se zdá být růst výrobních kapacit nákladově náročný, což se projevilo krátkodobým poklesem ceny akcií Meta. Někteří analytici upozorňují, že zatímco brýle mohou získat rychlé tržní uznání, jejich výroba a logistika představují významné náklady ještě před tím, než se stanou ziskovým produktem.
Brýle spadají pod divizi Reality Labs, která za poslední roky utratila desítky miliard dolarů bez výrazných zisků, přičemž Meta nyní reviduje své priority směrem k umělé inteligenci na úkor tradičních VR/AR produktů.
Co To Znamená Pro Meta
Zvažované zdvojnásobení výroby AI Ray‑Ban brýlí ukazuje:
rostoucí důvěru Meta v inovativní hardware propojený s AI,
snahu vybavit miliony uživatelů nositelnou technologií propojenou s Meta AI,
ambice stát se dominantním hráčem na trhu AI‑powered wearables.
Tento krok také doplňuje širší strategii Meta směrem k AI infrastruktuře a produktům, která zahrnuje rozsáhlé investice do datových center a výpočetní kapacity.
