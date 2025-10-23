Microsoft dává Copilotu tvář: Seznamte se s „Micem“

-
Microsoft představil avatara „Mico“ jako přívětivější tvář Copilota.
-
Copilot nově umí reagovat na nesprávné pokyny, podporuje skupinovou práci a uchovává kontext.
-
Cílem je zlepšit uživatelské prostředí, zvýšit přijetí a propojit AI s běžným pracovním tokem.
-
Je třeba sledovat otázky soukromí, rušivost avataru a postupné zavádění do různých regionů.
-
Microsoft výrazně změnil podobu svého AI asistenta Copilot. Představil vizuálního avatara jménem Mico, jehož cílem je učinit interakci s umělou inteligencí přívětivější, avšak stále zaměřenou na produktivitu. Tento krok zároveň přináší nové funkce, díky nimž má být Copilot kontextově citlivější, rozhodnější a vhodnější i pro týmovou spolupráci.
Přirozenější rozhraní s praktickým účelem
Mico (vyslovováno „Míko“) není jen grafickým doplňkem. Jde o animovanou postavičku s měkkými tvary, která v reálném čase reaguje na tón komunikace uživatele. Pokud uživatel například projeví frustraci, Mico může změnit výraz nebo animaci tak, aby vyjádřil soucit.
Microsoft však zdůrazňuje, že Mico nemá být digitálním společníkem. Jeho účel není navazování emocionálního vztahu, ale vytvoření přívětivějšího prostředí pro každodenní práci. Mico se objeví napříč platformami Microsoft 365, Windows 11 i webovými aplikacemi – zpočátku pouze v USA, Kanadě a Velké Británii.
Chytřejší Copilot: Rozhodnější a kontextovější
Novinkou je i to, že Copilot nyní dokáže „odporovat“. Pokud uživatel zadá nesprávný příkaz, Copilot může upozornit na chybu a nabídnout správné řešení.
Dalším rozšířením je podpora pro skupinovou konverzaci – Copilot dokáže pracovat ve vícestranných chatech, například při společné práci v Teams.
Vylepšena byla také paměť Copilota. Nyní si dokáže zapamatovat předchozí příkazy, styl práce i kontext z dřívějších interakcí. To umožňuje navazovat na nedokončené úkoly bez nutnosti znovu vysvětlovat detaily.
Strategické pozadí Microsoftu
Tato aktualizace je součástí širší AI strategie Microsoftu. Firma nechce jen zlepšit vzhled asistenta – cílem je hlubší integrace Copilota do pracovních procesů. Zavedením přívětivějšího, ale zároveň funkčně zaměřeného rozhraní se Microsoft snaží zvýšit uživatelské přijetí bez toho, aby AI působila příliš lidsky.
Nové funkce jako skupinová práce nebo odporování uživateli odrážejí snahu o to, aby Copilot nebyl jen pasivním nástrojem, ale aktivním pomocníkem.
Rizika a výzvy
Zavedení paměti znamená i větší důraz na ochranu soukromí. Uživatelé musí mít přehled o tom, co si Copilot pamatuje, a možnost tento obsah spravovat.
Dalším rizikem může být odvádění pozornosti – animovaný avatar by mohl rušit, pokud nebude správně nastaven. Microsoft proto umožňuje avatar přizpůsobit.
Dostupnost bude zatím omezená jen na vybrané trhy, což může zdržet globální nasazení.
Význam pro byznys
Mico znamená další krok ve vývoji pracovních AI nástrojů. Copilot již není jen výkonný asistent, ale čím dál více připomíná digitálního partnera. V kombinaci s novými funkcemi se může stát důležitým nástrojem ve firmách a týmech napříč odvětvími.
