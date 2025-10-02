Microsoft investuje 33 miliard dolarů do neocloudu, aby zvládl nápor AI — klíčová role hraje i Nebius

Společnost Microsoft sází na novou generaci cloudových poskytovatelů – tzv. neocloudy, aby si zajistil dostatek výpočetní kapacity pro vývoj generativní umělé inteligence. Největší z těchto dohod je partnerství s firmou Nebius Group NV, které podle zdrojů může dosáhnout až 19,4 miliardy dolarů.
Tato strategie má Microsoftu pomoci uvolnit vlastní datová centra pro komerční klienty, zatímco vývoj interních modelů (včetně projektů OpenAI a spotřebitelského asistenta vedeného Mustafou Suleymanem) probíhá v zařízeních neocloud partnerů.
Co Microsoft získá:
-
Přístup ke 100 000 nejnovějších čipů Nvidia GB300, které jsou zásadní pro trénování LLM modelů.
-
Možnost kategorizovat náklady jako operační výdaje místo kapitálových, což přináší účetní a daňové výhody.
-
Rychlejší škálování infrastruktury díky tomu, že neocloudy již vyřešily problémy se zásobováním energií i čipovým vybavením.
-
Regionální flexibilitu – například díky spolupráci s Nscale v UK a Norsku může Microsoft rychleji rozšiřovat AI služby v těchto oblastech.
Co jsou to neocloudy?
Neocloudy jsou menší a agilní poskytovatelé infrastruktury, zaměření na náročné AI výpočty. Patří mezi ně:
-
Nebius
-
CoreWeave (např. trénovalo první modely AI pod vedením Mustafy Suleymana)
-
Lambda
-
Nscale
Tyto firmy Microsoftu umožňují rychlejší nasazení a pružnější plánování, což je zásadní v době, kdy poptávka po AI výpočtech exploduje.
Kontext a konkurence
Microsoft si zajišťuje technologický náskok v době, kdy jeho AI služby jako GitHub Copilot či ChatGPT generují vysoký provoz a výpočetní zátěž. Podle Scotta Guthrieho z Microsoftu nemají Amazon ani Google srovnatelnou uživatelskou základnu ani zatížení během pracovních hodin.
Google sice údajně také spolupracuje s CoreWeave, ale Microsoft jde v této strategii nejdál. Amazon zatím o podobných partnerstvích neinformoval.
Současně investuje i do vlastních center
Outsourcing však neznamená ústup z vlastních projektů. Microsoft nově oznámil druhou fázi výstavby datového centra ve Wisconsinu, které by mělo dosáhnout kapacity až 900 MW – srovnatelné s menším jaderným reaktorem. Přesto společnost pružně upravuje své plány podle vývoje poptávky a regulačního prostředí.
Graf MSFT.US (D1)
Akcie společnosti Microsoft se aktuálně obchodují na ceně 519,67 USD a v posledních dnech zaznamenaly pozitivní cenový pohyb. Cena se drží nad EMA 50 (506,49 USD) i SMA 100 (495,38 USD), což potvrzuje návrat býčího sentimentu. RSI se nachází na hodnotě 57,6, tedy v neutrálním pásmu s lehkým nákupním nastavením, což naznačuje prostor pro další růst bez rizika překoupenosti.
Zdroj: xStation5
