Microsoft investuje přes 7 miliard USD do rozšíření AI datacenter ve Wisconsinu

Společnost Microsoft oznámila, že postaví druhé velkokapacitní datové centrum pro umělou inteligenci (AI) ve Wisconsinu, čímž její celková investice ve státě přesáhne 7 miliard dolarů. Nové zařízení doplní dříve oznámené datové centrum v Mount Pleasant za 3,3 miliardy USD, které má být dokončeno v příštím roce a v plném provozu zaměstná kolem 500 lidí. Po rozšíření se má počet pracovních míst zvýšit až na 800.
Lokalita v okrese Racine County, mezi městy Milwaukee a Chicago, se stává strategickým technologickým centrem. Původně zde měla stát továrna Foxconnu za 10 miliard USD, jejíž plány byly však výrazně zredukovány. Microsoft se rozhodl využít potenciál oblasti a své plány dotáhnout do realizace.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Nový areál má podle společnosti hostit nejvýkonnější AI superpočítač na světě, postavený na stovkách tisíc čipů od společnosti Nvidia. Microsoft zároveň zdůraznil ekologický rozměr projektu – plánuje předfinancovat elektrickou infrastrukturu, aby nepřenesl náklady na spotřebitele, a využije moderní chladicí systém, který bude čerpat výhodu z chladného klimatu Wisconsinu. Roční spotřeba vody má být srovnatelná s běžnou restaurací.
Podle prezidenta Microsoftu Brada Smithe bude ve Wisconsinu vychována další generace AI modelů, které přinesou průlomy v medicíně, vědě a dalších klíčových oborech. Projekt tak nejen posiluje pozici Microsoftu v oblasti umělé inteligence, ale zároveň dává nový impulz regionu, který zažil zklamání z nedotažených plánů Foxconnu.
Tato investice potvrzuje strategii Microsoftu zaměřenou na budování AI infrastruktury v USA, a zároveň demonstruje rostoucí význam regionálních center výpočetního výkonu pro globální technologický vývoj.
Graf MSFT.US (D1)
Akcie společnosti Microsoft se po předchozím prudkém růstu konsolidují a aktuálně se obchodují na úrovni 511,07 USD. Cena se stále drží nad EMA 50 (503,48 USD) i nad SMA 100 (486,98 USD), což značí pokračující býčí strukturu, byť růstové momentum se v posledních týdnech zpomalilo. RSI na hodnotě 53,4 se nachází v neutrální zóně, což ukazuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný.
Krátkodobě se akcie pohybují v pásmu 500–520 USD, a proražení této rezistence by mohlo otevřít prostor k opětovnému testu historického maxima na 555,77 USD. Naopak udržení podpory kolem EMA 50 bude klíčové pro zachování aktuální technické rovnováhy.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.