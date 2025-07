Microsoft jedná o zajištění dlouhodobého přístupu k technologiím OpenAI

Společnost Microsoft údajně vede pokročilá jednání s firmou OpenAI s cílem upravit stávající smlouvu tak, aby si zajistila trvalý přístup k nejpokročilejším AI technologiím startupu – i po dosažení úrovně tzv. obecné umělé inteligence (AGI). Jednání mají za cíl ochránit strategické postavení Microsoftu v oblasti AI integrace.

Stávající smlouva a firemní struktura

Podle aktuální smlouvy mezi Microsoftem a OpenAI mohou práva Microsoftu na nové technologie skončit okamžikem, kdy OpenAI oficiálně prohlásí, že dosáhla AGI – což by se mohlo stát již kolem roku 2030. Obě strany proto vyjednávají novou dohodu, která by tuto klauzuli odstranila a zajistila Microsoftu nepřetržitý přístup.

Jednání probíhají zároveň s plánovanou restrukturalizací OpenAI na tzv. „public benefit“ společnost, tedy subjekt sledující veřejný prospěch se ziskovými prvky. Tato změna vyžaduje schválení Microsoftu. Součástí diskuse je i navýšení podílu Microsoftu, a to na úroveň kolem 30–35 % vlastnictví.

Strategický význam pro Microsoft

Microsoft investoval do OpenAI přibližně 13,75 miliardy USD a využívá její modely v Azure OpenAI Service, která pohání funkce v systémech Windows, Office, GitHub Copilot a dalších. Ztráta přístupu po dosažení AGI by výrazně oslabila pozici Microsoftu v oblasti AI a cloudových služeb.

Jednání jsou vnímána jako klíčová pro budoucnost firmy. Podle agentury Bloomberg by dohoda mohla být finalizována v následujících týdnech. Brzdit ji může regulační dohled i žaloba Elona Muska, který napadl přeměnu OpenAI na ziskově orientovanou entitu.

Rizika a možná narušení spolupráce

Pokud by k dohodě nedošlo, Microsoft by se mohl vrátit ke stávající smlouvě platné do roku 2030 – ovšem jen pokud jiný partner nepředloží OpenAI lepší podmínky. Takový scénář však omezí schopnost Microsoftu inovovat za hranicí AGI.

Případná restrukturalizace OpenAI může snížit vliv Microsoftu na budoucí vývoj modelů a otevřít cestu pro spolupráci OpenAI s dalšími hráči – například s Googlem nebo Oraclem – na úrovni cloudové infrastruktury.

Dopady na investory a AI trh

Partnerství s OpenAI je stěžejní pro strategii Microsoftu v éře tzv. agentní AI. Analytici upozorňují, že spolupráce posiluje Azure a zvyšuje konkurenceschopnost Microsoftu vůči AWS a Google Cloud.

Investoři by měli vývoj situace bedlivě sledovat. Úspěšné přenastavení vztahů by mohlo posílit konkurenční výhodu Microsoftu. Naopak selhání jednání by firmu mohlo přinutit více investovat do vlastního AI vývoje nebo hledat nové partnery.

