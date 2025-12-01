Moderna pod tlakem. FDA zpřísňuje pravidla pro nové vakcíny

- FDA po interním memorandu o možných úmrtích dětí po očkování avizuje přísnější požadavky na schvalování vakcín, trh reaguje poklesem akcií výrobců.
- FDA po interním memorandu o možných úmrtích dětí po očkování avizuje přísnější požadavky na schvalování vakcín, trh reaguje poklesem akcií výrobců.
- Moderna oslabuje o 3 %, ztrácejí i Pfizer, BioNTech, Novavax a Vaxcyte, protože regulátor chce více dat hlavně u chřipkových, těhotenských a pneumokokových vakcín.
- Zpřísnění přichází v době, kdy se pod vedením Roberta F. Kennedyho Jr. mění vakcinační politika USA a Moderna počítá s vyšší bezpečnostní kontrolou u své chřipkové a kombinované vakcíny.
Akcie Moderny klesají poté, co americký úřad FDA v interním memorandu avizoval, že zpřísní podmínky pro schvalování nových vakcín. Dokument spojuje očkování proti covidu s úmrtím 10 dětí a počítá s tím, že výrobci budou muset podstoupit další testování, než jejich přípravky dostanou zelenou.
Tvrdší regulace a reakce trhu
Moderna, která vyrábí covidové vakcíny, odepisuje 3 %. Dolů zamířily i další tituly v sektoru: Pfizer klesl o 0,4 %, BioNTech a Novavax o 2 % a Vaxcyte ztratil kolem 11 %. Podle FDA se mají zpřísnit požadavky zejména u chřipkových vakcín, přípravků pro těhotné ženy a vakcín proti pneumonii, kde úřad chce více dat o reálném snížení výskytu onemocnění. To může zúžit nabídku dostupných vakcín a zvýšit nároky na další klinická data.
Politický obrat ve vakcinační politice USA
Přístup USA k očkování se mění pod vedením ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr., dlouholetého kritika vakcín. FDA už dříve omezila dostupnost covidových injekcí jen na starší pacienty a osoby s rizikovými faktory. Poradní panel vlády navíc doporučil odstranit některé složky vakcín, které byly terčem odpůrců očkování, přestože je výzkumy dlouhodobě považovaly za bezpečné. CDC pak na konci listopadu upravilo text na svém webu tak, že připouští možnost souvislosti mezi očkováním a autismem, což jde proti dosavadnímu lékařskému konsenzu a vyvolalo ostrou kritiku odborných společností.
Co to znamená pro Modernu
Moderny se nová pravidla dotýkají přímo. Firma vyvíjí samostatnou chřipkovou vakcínu i kombinovaný přípravek proti chřipce a covidu, pro který zatím čeká na detailnější americké regulatorní pokyny. Chystá se žádat o schválení chřipkové vakcíny v USA, Evropě, Austrálii a Kanadě do ledna. Podle analytiků z William Blair memorandum naznačuje, že Modernin chřipkový projekt může čelit zvýšené kontroly bezpečnosti a další regulatorní zpřísnění by znamenalo i další protivítr pro její covidový byznys.
Graf: MRNA.US (D1)
