Naděje na oživení nestačí: Home Depot zklamal výhledem na rok 2026

-
Home Depot očekává pro fiskální rok 2026 růst tržeb pouze o 0–2 %, což je pod tržním očekáváním.
-
Výhled zisku na akcii (EPS) ve výši 0–4 % růstu také zaostává za odhady (5,6 %).
-
Vedení firmy sází na budoucí oživení trhu s bydlením, které by mohlo podpořit celý sektor renovací.
-
Home Depot očekává pro fiskální rok 2026 růst tržeb pouze o 0–2 %, což je pod tržním očekáváním.
-
Výhled zisku na akcii (EPS) ve výši 0–4 % růstu také zaostává za odhady (5,6 %).
-
Vedení firmy sází na budoucí oživení trhu s bydlením, které by mohlo podpořit celý sektor renovací.
Americký maloobchodní řetězec Home Depot zklamal investory před svým dlouho očekávaným dnem pro investory, když zveřejnil konzervativní výhled na fiskální rok 2026, který zaostal za očekáváními analytiků. Společnost předpokládá, že srovnatelné tržby porostou v rozmezí 0 až 2 %, což je pod konsenzem trhu, který počítal s růstem 2,34 %. Ještě slabší je výhled na zisk – upravený zisk na akcii má vzrůst pouze o 0 až 4 %, zatímco analytici čekali 5,6 %.
Home Depot čelí podobným problémům jako jeho hlavní konkurent Lowe’s – americké domácnosti omezují výdaje na renovace a dražší projekty, což souvisí s vyššími úroky a nejistotou na trhu práce.
Navzdory aktuální slabosti zůstává vedení Home Depot mírně optimistické. Finanční ředitel Richard McPhail prohlásil, že očekává, že firma bude v příštím roce růst rychleji než celkový trh. Zároveň věří, že problémy na trhu s bydlením jsou dočasné a po jejich odeznění přijde k urychlení růstu sektoru.
Společnost aktuálně provozuje 2 356 maloobchodních prodejen a více než 1 200 SRS lokalit ve všech 50 státech USA a zaměstnává přibližně 470 000 lidí. Její akcie od začátku roku ztratily kolem 10 %, zatímco index S&P 500 si připsal zisk 16 %.
I když někteří analytici, jako například TD Cowen, označují výhled za „rozumný výchozí bod“, Home Depot bude muset přesvědčit investory konkrétními výsledky, pokud chce obnovit důvěru a vrátit se na růstovou trajektorii.
Graf HD.US (D1)
Akcie společnosti Home Depot se aktuálně obchodují na ceně 353,50 USD a po předchozím výrazném poklesu se snaží stabilizovat. Cena se nachází výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 (368,39 USD) a SMA 100 (385,72 USD), což potvrzuje přetrvávající medvědí trend. RSI dosahuje hodnoty 43,6, což značí mírně oslabené momentum bez signálu přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Abivax prudce rostou kvůli spekulacím o převzetí ze strany Eli Lilly
Akcie Ferrari se blíží dvouletým minimům 📉
Akcie Nextdoor posilují o téměř 50 % díky býčímu postoji známého investora
Spor o LNG se vyostřuje: Venture Global odmítá obvinění Shellu z podvodu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.