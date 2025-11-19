Náhlý propad akcií Vivendi

-
Akcie Vivendi dnes propadly až o 20 %, Bolloré SE naopak posílila.
-
Francouzský soud může zrušit dřívější verdikt, který favorizoval minoritní akcionáře.
-
Rozdělení Vivendi v roce 2024 vyvolalo regulační i právní spory o spravedlnost procesu.
-
Rozhodnutí soudu 28. listopadu může zásadně ovlivnit práva akcionářů i postavení Bolloré SE.
-
Akcie Vivendi dnes propadly až o 20 %, Bolloré SE naopak posílila.
-
Francouzský soud může zrušit dřívější verdikt, který favorizoval minoritní akcionáře.
-
Rozdělení Vivendi v roce 2024 vyvolalo regulační i právní spory o spravedlnost procesu.
-
Rozhodnutí soudu 28. listopadu může zásadně ovlivnit práva akcionářů i postavení Bolloré SE.
Akcie mediálního giganta Vivendi dnes prudce oslabily až o 20 % poté, co francouzský deník Le Monde informoval, že nejvyšší francouzský soud (Cour de Cassation) může zrušit dřívější verdikt, který nařizoval miliardáři Vincentu Bollorému odškodnit minoritní akcionáře za loňské rozdělení společnosti.
Rozhodnutí soudu, které má padnout 28. listopadu, bude mít zásadní dopad na právní odpovědnost holdingové společnosti Bolloré SE a její roli při loňské restrukturalizaci Vivendi, která byla jedním z nejvýraznějších korporátních kroků ve Francii za poslední roky.
Zatímco akcie Vivendi propadly o 13 % kolem 11:00 hod. v Paříži, akcie Bolloré SE posílily o 2,7 %, což reflektuje možné právní vítězství skupiny.
Kontext případu:
-
V prosinci 2024 došlo k rozdělení Vivendi na čtyři samostatné entity, s cílem snížit tzv. konglomerátní slevu, která dlouhodobě tížila hodnotu celé skupiny.
-
Nově vzniklé společnosti jsou nyní obchodovány samostatně:
-
Vivendi SE a Louis Hachette Group v Paříži
-
Canal+ SA v Londýně
-
Havas NV v Amsterdamu
-
-
Ve všech těchto firmách zůstává Bolloré SE největším akcionářem.
Francouzský regulační úřad pro trhy AMF v červenci rozhodl, že Bolloré SE měl nabídnout výkup akcií minoritním akcionářům zbývající části Vivendi. Tím by zajistil spravedlivé zacházení s investory během restrukturalizace. Dřívější rozhodnutí pařížského odvolacího soudu však Bollorého označilo za skutečného kontrolora Vivendi, což otevřelo cestu k možným odškodněním.
Avšak podle Le Monde advokátní generál Cour de Cassation nyní doporučuje zrušit toto rozhodnutí, což by Bollorému umožnilo vyhnout se jakékoli finanční odpovědnosti vůči minoritářům.
Graf VIV.FR (D1)
Akcie společnosti Vivendi dnes zaznamenaly prudký výprodej, když během jediného dne propadly hluboko pod hranici 2,40 EUR. Aktuálně se cena akcií pohybuje o něco výše kolem ceny 2,5220 EUR. Z technického pohledu akcie prorazily pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (3,0033 EUR) i SMA 100 (3,0703 EUR) – což potvrzuje výrazné narušení předchozí podpory a otevírá prostor pro další oslabení. RSI propadl na 24,9, což indikuje, že akcie jsou v hluboce přeprodané zóně.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Babcock posiluje pozici: zisk roste, fregaty míří k novým kontraktům
Bradesco roste nejrychleji mezi brazilskými bankami – obrat pod vedením Noronhy přináší ovoce
Asos pod tlakem: propad tržeb i akcií, slevová strategie zůstává mimo hru
Telefónica získala od UEFA vysílací práva na evropské soutěže za 1,5 mld. EUR
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.