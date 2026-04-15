Napětí kolem Íránu dál ovlivňuje ceny kovů 🔥

- Zlato mírně klesá a trh zřejmě prochází technickou korekcí po silném růstu.
- Měď zůstává citlivá na vývoj konfliktu a krátkodobá rizika jsou spíše negativní.
- Hliník podporují výpadky nabídky, což může zvýšit export z Číny.
- Klíčovým faktorem pro další vývoj zůstává Blízký východ a situace v Hormuzském průlivu.
Ceny komodit dnes ukazují smíšený vývoj, přičemž hlavní roli dál hraje geopolitika a nejistota kolem situace mezi USA a Íránem. Zlato v úvodu obchodování mírně oslabuje a část trhu vybírá zisky po předchozím růstu. Futures na zlato totiž v předchozí seanci přidaly 1,7 %, zatímco aktuálně spotová cena klesla o 0,59 % na 4 812,85 USD za unci. Za včerejším růstem stály hlavně pozitivní diplomatické signály, které podpořily naději na zmírnění narušení v oblasti Hormuzského průlivu.
Právě uklidnění na ropném trhu dočasně snížilo obavy z dalšího růstu inflace, což zlatu částečně ubralo podporu. Trh tak nyní může vstupovat do fáze technické korekce, přičemž další směr bude záviset především na tom, jak se budou vyvíjet geopolitická jednání.
Opatrnost je patrná také na trhu s mědí. Ta je od začátku roku sice stále výše o 3,7 %, ale po lednovém maximu na 14 528 USD za tunu se v březnu propadla pod 12 000 USD. Analytici upozorňují, že pokračující nejistota kolem konfliktu a křehké příměří drží trh v napětí. Pokud by se situace znovu vyostřila, převážit mohou podle nich rizika směrem dolů.
Výrazně zajímavější situace se rýsuje u hliníku. Globální trh čelí silným nabídkovým výpadkům, zatímco zásoby hliníku na burze LME klesly na 397 100 tun. To posouvá trh z napjaté rovnováhy do stavu výraznějšího nedostatku. Naopak v Číně domácí zásoby rostou a dosáhly nejvyšší úrovně od května 2020. To otevírá prostor pro růst čínského exportu, který by mohl ve druhém čtvrtletí výrazně zrychlit.
Celkově tak trhy s komoditami zůstávají silně citlivé na geopolitické zprávy. Zatímco zlato koriguje předchozí růst a měď zůstává pod tlakem nejistoty, hliník může těžit z narušených dodávek a rostoucí role čínských exportérů.
Graf GOLD (H1)
Zlato se aktuálně obchoduje kolem 4 813,10 USD a i přes krátkodobé oslabení zůstává nad oběma klouzavými průměry, tedy nad EMA 50 na 4 788,88 USD i SMA 100 na 4 760,22 USD. To potvrzuje, že krátkodobý trend zůstává nadále býčí, i když po předchozím růstu dochází ke zpomalení tempa. CCI se pohybuje na hodnotě -31,8, což ukazuje na ochlazení nákupního momenta, nikoliv však na výrazně přeprodaný stav. Momentum se drží poblíž 100,95, tedy v neutrální oblasti, což naznačuje spíše konsolidaci než začátek silnějšího poklesu. Dokud cena zůstane nad pásmem kolem 4 760 až 4 790 USD, zůstává technický obrázek příznivý. Naopak návrat nad oblast 4 850 USD by mohl otevřít prostor pro další růstový impuls.
Zdroj: xStation5
Graf COPPER (H1)
Měď se obchoduje kolem 13 287 USD a drží se vysoko nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 12 951 USD i SMA 100 na 12 669 USD. To potvrzuje pokračující býčí trend, který v posledních dnech postupně zesílil. Cena zároveň testuje lokální maxima, což ukazuje na snahu trhu navázat na předchozí růstovou vlnu.
CCI se pohybuje na hodnotě 98,6, tedy těsně pod hranicí překoupeného pásma, což signalizuje silné nákupní momentum, ale zároveň i možnost krátkodobého ochlazení. Momentum dosahuje 103,07, a zůstává tak nad neutrální úrovní 100, což růstový scénář dále podporuje. Technicky je situace příznivá, dokud se cena udrží nad oblastí kolem 12 950 USD. Případný průraz nad 13 300 USD by mohl otevřít prostor pro další posun výše, zatímco návrat pod krátkodobý průměr by mohl přinést alespoň dočasnou korekci.
Zdroj: xStation5
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníku se pohybuje kolem 3 559 USD a i po krátkodobém oslabení zůstává nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 3 533 USD i SMA 100 na 3 495 USD. To potvrzuje, že krátkodobý trend je stále pozitivní, i když po předchozím růstu přišlo viditelné zvolnění. Trh se po dosažení lokálního maxima nad 3 640 USD stáhl a nyní přechází do konsolidace poblíž důležité zóny 3 559 až 3 573 USD.
CCI se nachází na hodnotě -62,3, což ukazuje na ochlazení nákupního momenta a mírně slabší dynamiku po předchozím růstu. Momentum na úrovni 99,916 se drží těsně pod neutrální hranicí, takže trh aktuálně spíše vyčkává a hledá nový impuls. Dokud cena zůstane nad pásmem kolem 3 533 USD, technický obrázek zůstává relativně příznivý. Naopak výraznější pokles pod EMA 50 by mohl otevřít cestu ke korekci směrem k 3 495 USD, kde leží SMA 100. Pro obnovení silnějšího růstu by bylo důležité vrátit se nad 3 573 USD a následně znovu otestovat oblast nedávných maxim.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
